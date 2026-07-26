Mit diesen selbstgemachten Eis-Rezepten punkten Sie an heißen Tagen

Wenn das Thermometer nach oben klettert, gibt es nur eine Lösung: Eis in allen Variationen. Tauchen Sie mit Sorbet, Parfait und Eis am Stiel in die frostige Welt ein!

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Mango-Sorbet

© StockFood

ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 1 Stk. Mango

100 ml Limettensaft

60 ml Zuckersirup

60 g Staubzucker

1 EL fein gehackte Minze und zum Garnieren

2 TL Bio-Limettenabrieb

1 Stk. Eiweiß

100 g Kristallzucker zum Wendne

1 Stk. rote Essblüten

1 Stk. Bio-Limette Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Mango schälen und das Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Klein würfeln und mit 100 ml Wasser pürieren, dann mit Limettensaft, Zuckersirup und Staubzucker verrühren. Minze und Limettenabrieb untermengen und alles ca. 1 Stunde kühl stellen. Die Mangomischung in eine flache Metallform (ca. 20 x 30 cm) geben und 5 – 6 Stunden tiefkühlen, dabei wiederholt mit einem Löffel durchrühren. Das Eiweiß auf einen kleinen Teller geben und den Rand von 4 Stielgläsern (ca. 250 ml) darin wenden, dann im Zucker drehen. Das Mango-Sorbet in die Gläser füllen, mit Minzeblättchen und Essblüten garnieren und mit Limettenspalten servieren.

Avocado-Minz-Eis

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 2 Stk. Avocados

2 Stängel Minze

1 TL Bio-Limettenabrieb

2 EL Reissirup

200 ml Mandeldrink

2 EL Kakao Nibs Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Avocados halbieren, Stein entfernen und das Fruchtfleisch aus der Schale heben. Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen. Alles mit dem Limettenabrieb, Reissirup und Mandeldrink pürieren. In ein Gefäß füllen und ca. 4 Stunden einfrieren. Dabei immer wieder kräftig umrühren, um ein cremiges Eis zu erhalten. Zum Servieren Kugeln abstechen und mit Minze garnieren. Mit zerstoßenen Kakao Nibs bestreuen.

Pfirsich-Thymian-Eis am Stiel

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ZUTATEN FÜR 8 STÜCK 1/2 TL Zitronensäure

500 g rotfleischige Weinbergpfirsiche

2 EL Honig

2 cl Pfirsichlikör oder roter Pfirsichsirup Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

In einem Topf 400 ml Wasser mit der Zitronensäure aufkochen. Die Pfirsiche waschen, entsteinen, vierteln und im Sud für 10–15 Min. weich kochen. Anschließend Topfinhalt fein pürieren und durch ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb gießen. Mit dem Honig verrühren und ca. 1 Stunde abkühlen lassen, dann den Likör untermischen. Mischung abschmecken und bei Bedarf noch etwas nachsüßen. In 8 Eisförmchen (à 80–85 ml) füllen und im Tiefkühlgerät ca. 1 Stunde anfrieren lassen. Holzstäbchen einstecken und das Eis weitere 3–4 Stunden durchfrieren lassen. Vor dem Servieren die Förmchen kurz unter heißes Wasser halten, das Eis auslösen und auf einer Platte oder einem Teller mit Minze garniert anrichten.

Honig-Buttermilch-Eis

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ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN 2 Stk. Eigelb

80 g Zucker

40 g Traubenzucker

100 ml Milch

100 ml Obers

1 Prise Salz

200 ml Buttermilch

2 Stk. Bio-Limetten

1 Stk. Mango

1/2 Stk. Papaya

5-6 Stk. Kiwis Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für das Eis das Eigelb mit dem Zucker und dem Traubenzucker auf einem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Milch, Obers und Salz aufkochen, einrühren und zur Rose abziehen. Vom Wasserbad nehmen und auf ca. 10 °C herunterkühlen. Dabei ab und zu umrühren. Die Buttermilch, Limettensaft und den Limettenabrieb dazugeben und in einer Eismaschine nach Herstellerangaben zu Softeis frieren lassen. Im Tiefkühler dann noch ca. 45 Minuten nachfrieren, um Kugeln ausstechen zu können. Kurz vor dem Servieren das Obst schälen und in Spalten schneiden. Das Eis darauf anrichten und mit Mandelblättchen bestreuen.

Haselnuss-Semifreddo mit Haselnusslikör-Schoko-Sauce

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ZUTATEN FÜR 10 PERSONEN 100 g blanchierte und gemahlene Haselnüsse

6 Stk. Eigelb

125 g Zucker

100 g Haselnuss-Nougat

350 g kaltes Obers

150 g Bitterschokolade

300 ml Obers

4 EL Frangelico Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 10

ZUBEREITUNG

Haselnüsse in einer trockenen Pfanne duftend rösten und dann wieder abkühlen lassen. Eine Kastenform (ca. 25 cm) mit Frischhaltefolie auskleiden. Das geht am besten, wenn man die Form innen etwas anfeuchtet. Eigelb und Zucker ca. 5 Minuten lang mit den Quirlen eines Handrührgerätes hellschaumig aufschlagen. Nougat in kleinen Stücken dazugeben und weiterschlagen, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Obers steif schlagen. Ausgekühlte Haselnüsse in den Ei-Schaum rühren, das Obers vorsichtig unterheben. In die vorbereitete Form füllen, abdecken und im Tiefkühler ca. 5 Stunden durchfrieren lassen. Kurz vor dem Servieren die Bitterschokolade hacken. In Obers unter Rühren erwärmen, auflösen und mit dem Likör glatt rühren. Etwas abkühlen lassen, dann das Semifreddo aus dem Tiefkühler nehmen und aus der Form stürzen. Die Folie entfernen, das Eis auf einer Platte anrichten und etwas antauen lassen. Mit der Sauce dekorativ übergießen und servieren.

Frozen Yogurt am Stiel Mango-Maracuja mit Schoko-Nuss-Glasur

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ZUTATEN FÜR 8 STÜCK 500 g griechisches Joghurt

70 g Zucker

1 TL Vanilleextrakt

220 g Mangofruchtfleisch

75 ml Maracujasaft

200 g Zartbitterschokolade

2 EL Kokosöl

100 g gehackte Haselnusskerne Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

Joghurt mit 30 g Zucker und dem Vanilleextrakt verrühren und in der Eismaschine ca. 30 Minuten cremig frieren. Alternativ in einen flachen Behälter geben und 3 Stunden ins Gefrierfach stellen. Dabei immer wieder umrühren. Mangofruchtfleisch mit Maracujasaft und restlichem Zucker fein pürieren. Fruchtpüree zum Frozen Yogurt geben und leicht marmoriert unterheben. In 8 Stieleisformen (150 ml) füllen, Holzstiele einstecken und 3 Stunden ins Gefrierfach stellen. Schokolade hacken und mit dem Kokosöl in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen lassen. Das Eis aus den Förmchen lösen, durch die Schokolade ziehen und mit den Nüssen bestreuen. Auf Backpapier kurz fest werden lassen und nochmals 30 Minuten einfrieren.

Popcorn-Eistorte

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ZUTATEN FÜR 8-10 PERSONEN 1 Dose ungesüßte Kondensmilch

200 g blanchierte Mandelkerne

200 ml Obers

100 g Crème fraîche

4 EL gehackte Vollmilchschokolade

50 g Zartbitter-Schokolade

50 g Butter

120 g Butterkekse

60 g Zucker

35 g Butter

50 g Popcorn

60 g Obers

60 g gehackte Zartbitterschokolade Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 1 Std. 55 Min. Personen: 8

ZUBEREITUNG

Die Dose mit der Kondensmilch ungeöffnet in einen Topf stellen. So viel kaltes Wasser auffüllen, bis diese vollständig bedeckt ist. Erhitzen und bei milder Hitze in ca. 90 Minuten zu Karamell einkochen. Anschließend vollständig abkühlen lassen. Für den Schokoladenboden die Schokolade fein hacken und zusammen mit der Butter schmelzen. Butterkekse fein zerbröseln und in die Masse rühren. Den Boden einer Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier belegen. Masse hineingeben und gut festdrücken. Die Form für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Für das Eis die Mandeln hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Obers und Crème fraîche zusammen in einer Schüssel steif schlagen. Die halbe Dose Karamell, die Mandeln sowie die Vollmilchschokolade unterrühren. Eismasse auf dem Bröselboden verteilen, mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 8 Stunden in den Gefrierschrank stellen. Für die Deko den Zucker in eine Pfanne streuen und bei mittlerer Hitze schmelzen, bis er goldbraun ist. Butter zufügen und glatt rühren. Popcorn hineingeben und vermengen, bis sie damit benetzt sind. Auf einer Backmatte verteilen und zusammenhängende Popcornstücke etwas auseinanderzupfen. Vollständig auskühlen lassen. Restlichen Karamell aus der Dose mit dem Obers in einem Topf kurz aufkochen. Die Karamellsauce in ein Schälchen füllen. Eistorte mit Popcorn und gehackter Schokolade dekorieren und mit etwas Karamellsauce beträufeln. Zum Servieren in Stücke schneiden und die restliche Sauce dazureichen.

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