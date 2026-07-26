Eisgenuss
Mit diesen selbstgemachten Eis-Rezepten punkten Sie an heißen Tagen
Mango-Sorbet
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 1 Stk. Mango
- 100 ml Limettensaft
- 60 ml Zuckersirup
- 60 g Staubzucker
- 1 EL fein gehackte Minze und zum Garnieren
- 2 TL Bio-Limettenabrieb
- 1 Stk. Eiweiß
- 100 g Kristallzucker zum Wendne
- 1 Stk. rote Essblüten
- 1 Stk. Bio-Limette
ZUBEREITUNG
- Mango schälen und das Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Klein würfeln und mit 100 ml Wasser pürieren, dann mit Limettensaft, Zuckersirup und Staubzucker verrühren. Minze und Limettenabrieb untermengen und alles ca. 1 Stunde kühl stellen.
- Die Mangomischung in eine flache Metallform (ca. 20 x 30 cm) geben und 5 – 6 Stunden tiefkühlen, dabei wiederholt mit einem Löffel durchrühren.
- Das Eiweiß auf einen kleinen Teller geben und den Rand von 4 Stielgläsern (ca. 250 ml) darin wenden, dann im Zucker drehen.
- Das Mango-Sorbet in die Gläser füllen, mit Minzeblättchen und Essblüten garnieren und mit Limettenspalten servieren.
Avocado-Minz-Eis
ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN
- 2 Stk. Avocados
- 2 Stängel Minze
- 1 TL Bio-Limettenabrieb
- 2 EL Reissirup
- 200 ml Mandeldrink
- 2 EL Kakao Nibs
ZUBEREITUNG
- Avocados halbieren, Stein entfernen und das Fruchtfleisch aus der Schale heben. Minze waschen, trockenschütteln und die Blätter abzupfen.
- Alles mit dem Limettenabrieb, Reissirup und Mandeldrink pürieren.
- In ein Gefäß füllen und ca. 4 Stunden einfrieren. Dabei immer wieder kräftig umrühren, um ein cremiges Eis zu erhalten.
- Zum Servieren Kugeln abstechen und mit Minze garnieren. Mit zerstoßenen Kakao Nibs bestreuen.
Pfirsich-Thymian-Eis am Stiel
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 1/2 TL Zitronensäure
- 500 g rotfleischige Weinbergpfirsiche
- 2 EL Honig
- 2 cl Pfirsichlikör oder roter Pfirsichsirup
ZUBEREITUNG
- In einem Topf 400 ml Wasser mit der Zitronensäure aufkochen. Die Pfirsiche waschen, entsteinen, vierteln und im Sud für 10–15 Min. weich kochen.
- Anschließend Topfinhalt fein pürieren und durch ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb gießen. Mit dem Honig verrühren und ca. 1 Stunde abkühlen lassen, dann den Likör untermischen.
- Mischung abschmecken und bei Bedarf noch etwas nachsüßen. In 8 Eisförmchen (à 80–85 ml) füllen und im Tiefkühlgerät ca. 1 Stunde anfrieren lassen. Holzstäbchen einstecken und das Eis weitere 3–4 Stunden durchfrieren lassen.
- Vor dem Servieren die Förmchen kurz unter heißes Wasser halten, das Eis auslösen und auf einer Platte oder einem Teller mit Minze garniert anrichten.
Honig-Buttermilch-Eis
ZUTATEN FÜR 4-6 PERSONEN
- 2 Stk. Eigelb
- 80 g Zucker
- 40 g Traubenzucker
- 100 ml Milch
- 100 ml Obers
- 1 Prise Salz
- 200 ml Buttermilch
- 2 Stk. Bio-Limetten
- 1 Stk. Mango
- 1/2 Stk. Papaya
- 5-6 Stk. Kiwis
ZUBEREITUNG
- Für das Eis das Eigelb mit dem Zucker und dem Traubenzucker auf einem heißen Wasserbad schaumig schlagen. Milch, Obers und Salz aufkochen, einrühren und zur Rose abziehen. Vom Wasserbad nehmen und auf ca. 10 °C herunterkühlen. Dabei ab und zu umrühren.
- Die Buttermilch, Limettensaft und den Limettenabrieb dazugeben und in einer Eismaschine nach Herstellerangaben zu Softeis frieren lassen. Im Tiefkühler dann noch ca. 45 Minuten nachfrieren, um Kugeln ausstechen zu können.
- Kurz vor dem Servieren das Obst schälen und in Spalten schneiden. Das Eis darauf anrichten und mit Mandelblättchen bestreuen.
Haselnuss-Semifreddo mit Haselnusslikör-Schoko-Sauce
ZUTATEN FÜR 10 PERSONEN
- 100 g blanchierte und gemahlene Haselnüsse
- 6 Stk. Eigelb
- 125 g Zucker
- 100 g Haselnuss-Nougat
- 350 g kaltes Obers
- 150 g Bitterschokolade
- 300 ml Obers
- 4 EL Frangelico
ZUBEREITUNG
- Haselnüsse in einer trockenen Pfanne duftend rösten und dann wieder abkühlen lassen. Eine Kastenform (ca. 25 cm) mit Frischhaltefolie auskleiden. Das geht am besten, wenn man die Form innen etwas anfeuchtet.
- Eigelb und Zucker ca. 5 Minuten lang mit den Quirlen eines Handrührgerätes hellschaumig aufschlagen. Nougat in kleinen Stücken dazugeben und weiterschlagen, bis er sich vollständig aufgelöst hat. Obers steif schlagen.
- Ausgekühlte Haselnüsse in den Ei-Schaum rühren, das Obers vorsichtig unterheben. In die vorbereitete Form füllen, abdecken und im Tiefkühler ca. 5 Stunden durchfrieren lassen.
- Kurz vor dem Servieren die Bitterschokolade hacken. In Obers unter Rühren erwärmen, auflösen und mit dem Likör glatt rühren. Etwas abkühlen lassen, dann das Semifreddo aus dem Tiefkühler nehmen und aus der Form stürzen.
- Die Folie entfernen, das Eis auf einer Platte anrichten und etwas antauen lassen. Mit der Sauce dekorativ übergießen und servieren.
Frozen Yogurt am Stiel Mango-Maracuja mit Schoko-Nuss-Glasur
ZUTATEN FÜR 8 STÜCK
- 500 g griechisches Joghurt
- 70 g Zucker
- 1 TL Vanilleextrakt
- 220 g Mangofruchtfleisch
- 75 ml Maracujasaft
- 200 g Zartbitterschokolade
- 2 EL Kokosöl
- 100 g gehackte Haselnusskerne
ZUBEREITUNG
- Joghurt mit 30 g Zucker und dem Vanilleextrakt verrühren und in der Eismaschine ca. 30 Minuten cremig frieren.
- Alternativ in einen flachen Behälter geben und 3 Stunden ins Gefrierfach stellen. Dabei immer wieder umrühren.
- Mangofruchtfleisch mit Maracujasaft und restlichem Zucker fein pürieren.
- Fruchtpüree zum Frozen Yogurt geben und leicht marmoriert unterheben. In 8 Stieleisformen (150 ml) füllen, Holzstiele einstecken und 3 Stunden ins Gefrierfach stellen.
- Schokolade hacken und mit dem Kokosöl in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad schmelzen lassen.
- Das Eis aus den Förmchen lösen, durch die Schokolade ziehen und mit den Nüssen bestreuen. Auf Backpapier kurz fest werden lassen und nochmals 30 Minuten einfrieren.
Popcorn-Eistorte
ZUTATEN FÜR 8-10 PERSONEN
- 1 Dose ungesüßte Kondensmilch
- 200 g blanchierte Mandelkerne
- 200 ml Obers
- 100 g Crème fraîche
- 4 EL gehackte Vollmilchschokolade
- 50 g Zartbitter-Schokolade
- 50 g Butter
- 120 g Butterkekse
- 60 g Zucker
- 35 g Butter
- 50 g Popcorn
- 60 g Obers
- 60 g gehackte Zartbitterschokolade
ZUBEREITUNG
- Die Dose mit der Kondensmilch ungeöffnet in einen Topf stellen. So viel kaltes Wasser auffüllen, bis diese vollständig bedeckt ist. Erhitzen und bei milder Hitze in ca. 90 Minuten zu Karamell einkochen. Anschließend vollständig abkühlen lassen.
- Für den Schokoladenboden die Schokolade fein hacken und zusammen mit der Butter schmelzen. Butterkekse fein zerbröseln und in die Masse rühren.
- Den Boden einer Springform (ca. 20 cm) mit Backpapier belegen. Masse hineingeben und gut festdrücken. Die Form für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.
- Für das Eis die Mandeln hacken und in einer Pfanne ohne Fett leicht rösten. Obers und Crème fraîche zusammen in einer Schüssel steif schlagen. Die halbe Dose Karamell, die Mandeln sowie die Vollmilchschokolade unterrühren.
- Eismasse auf dem Bröselboden verteilen, mit Frischhaltefolie abdecken und für mindestens 8 Stunden in den Gefrierschrank stellen.
- Für die Deko den Zucker in eine Pfanne streuen und bei mittlerer Hitze schmelzen, bis er goldbraun ist. Butter zufügen und glatt rühren. Popcorn hineingeben und vermengen, bis sie damit benetzt sind.
- Auf einer Backmatte verteilen und zusammenhängende Popcornstücke etwas auseinanderzupfen. Vollständig auskühlen lassen.
- Restlichen Karamell aus der Dose mit dem Obers in einem Topf kurz aufkochen. Die Karamellsauce in ein Schälchen füllen.
- Eistorte mit Popcorn und gehackter Schokolade dekorieren und mit etwas Karamellsauce beträufeln. Zum Servieren in Stücke schneiden und die restliche Sauce dazureichen.
Rezepte von StockFood.
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