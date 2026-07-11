Mehr als Marmelade: So lecker schmecken Marillen herzhaft

Wer Marillen nur süß genießt, hat etwas verpasst. Wir zeigen drei pikante Rezepte, die garantiert Lust aufs Nachkochen machen.

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Marillen gehören nur in den Knödel oder die Marmelade? Weit gefehlt! Die feine, charakteristische Säure der orangefarbenen Sommerfrucht macht sie zu einem genialen Partner für die herzhafte Küche.

Ziegenkäse im Zucchinimantel mit gegrillten Marillen

© Stockfood

ZUTATEN FÜR 4 Personen 2 Zuchini

8 Marillen

Salz

400 g Ziegencamembert

7 EL Olivenöl

4 Stängel Basilikum

4 Stängel Petersilie

100 g Blattsalate

2 Knoblauchzehen

30 g blanchierte Mandeln

1 TL Senf

1 EL Honig

4 EL weißer Balsamico

Pfeffer Zeit: 45 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Die Zucchini und Marillen abbrausen. Die Zucchini längs in dünne Scheiben hobeln und salzen. Etwa 10 Minuten ziehen lassen, dann trockentupfen. Jeweils über Kreuz auslegen und mittig mit einem Ziegenkäse belegen. In den Zucchinischeiben einschlagen und mit 2 EL Öl bepinseln. Auf dem heißen Grill rundherum 6–8 Minuten leicht bräunen lassen. Die Marillen halbieren, entkernen und mit 1 EL Öl bepinseln. Ebenfalls mit auf den Grill legen und bräunen lassen. Die Kräuter und den Salat abbrausen und trockenschütteln. Die Kräuterblätter abzupfen und etwa die Hälfte hacken. Knoblauch abziehen und mit den Mandeln fein hacken. Die Hälfte der gehackten Kräuter untermischen. Die übrigen Kräuter für das Dressing mit dem restlichen Öl, Senf, Honig und Balsamico verrühren und mit Salz abschmecken. Die Kräuterblätter unter den Salat mischen und mit den Käse-Päckchen und Marillen auf Tellern anrichten. Die Knoblauch-Mandel-Kräuter über die Päckchen streuen und mit Pfeffer übermahlen. Das Dressing über den Salat träufeln.

Tagliatelle mit Hühnerbrust & Marillensalsa

© Stockfood

ZUTATEN 4 Marillen

1 rote Paprika

1 Knoblauchzehe

1/2 Bund Schnittlauch

3 EL Olivenöl

2 EL Limettensaft

1/2 TL Bio-Limettenabrieb

Salz

Pfeffer

Tabasco

500 g Hühnerbrustfilet

2 EL Olivenöl

400 g Tagliatelle Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 2 Std. 35 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

1. Für die Salsa Marillen kreuzweise einritzen, mit heißem Wasser überbrühen. Abschrecken und häuten. Früchte halbieren, entsteinen und das Fruchtfleisch klein würfeln. Paprika waschen, putzen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Schnittlauch abbrausen, trocken-schütteln, in feine Röllchen schneiden und 1–2 TL beiseitelegen. Öl mit Limettensaft und -abrieb, Knoblauch, Salz und Pfeffer verrühren. Die vorbereiteten Zutaten zufügen und mit 1–2 Spritzern Tabasco würzen. Alles gut vermengen und die Salsa ca. 1 Stunde kühl durchziehen lassen. Den Backofen auf 100 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Hühnerfleisch abbrausen, trockentupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen und Hühnerbrustfilets darin auf jeder Seite 2–3 Minuten hellbraun anbraten. Im vorgeheizten Ofen 10–15 Minuten garen. Tagliatelle in reichlich Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen. Abgießen und auf vorgewärmte Teller verteilen. Hühnerfleisch schräg in Streifen schneiden, darauf anrichten und die Marillensalsa darüber verteilen. Alles mit Pfeffer übermahlen und mit übrigem Schnittlauch bestreut servieren.

Fleischbällchen mit gebratenen Marillen

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 40 g Panko oder grobe Semmelbrösel

120 g Fregola-Nudeln

5–6 Marillen

2 rote Paprika

2 Schalotten

6 Knoblauchzehen

500 g Faschiertes

3 EL Senf

1 TL Ras el-Hanout

1 TL geräuchertes Paprikapulver

1 TL Harissa

Salz

Pfeffer

3 EL Olivenöl

600 g gehackte Paradeiser aus der Dose

2 EL Paradeisermark

3 EL geschnittenes Koriandergrün Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 2 Std. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Das Panko mit 40 ml lauwarmem Wasser übergießen und quellen lassen. Die Fregola für ca. 30 Minuten in warmem Wasser einweichen. Die Marillen waschen, halbieren und entkernen. Paprika waschen, halbieren, entkernen und mit der Hautseite nach oben unter dem Backofengrill dunkel rösten. Etwas abkühlen lassen, die Paprikahaut abziehen und das Fruchtfleisch pürieren. Schalotten und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Das Faschierte mit dem Panko, Schalotten, der Hälfte vom Knoblauch, Senf, Ras el Hanout, Paprikapulver und Harissa verkneten. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Aus der Fleischmasse kleine Bällchen formen (ca. 12 Stück). Im Olivenöl von allen Seiten goldbraun braten. Marillen zugeben und kurz mitbraten. Die Dosenparadeiser angießen, Paprikapüree, Paradeisermark und Fregola hinzufügen. Mit Salz und Pfeffer würzen; zugedeckt bei niedriger Temperatur ca. 8 Minuten köcheln, bis die Fregola noch leicht bissfest gegart sind. Die Sauce abschmecken und mit Koriandergrün bestreut servieren.

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