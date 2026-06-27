Unsere besten Rezepte für Gartenparty, Balkonabend oder Picknick

Jetzt, wo die Tage länger werden, verlegen wir unser Esszimmer am liebsten nach draußen. Ob im schattigen Garten, auf dem Balkon oder beim Picknick im Grünen: Essen unter freiem Himmel schmeckt einfach besser!

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Lachs-Pie

© StockFood

ZUTATEN FÜR 1 BLECH 50 g Lachsfilet ohne Haut

1 TL schwarze Pfefferkörner

1 TL Fenchelsamen

1 TL Staubzucker

1 TL Salz

4 EL gehackter Dill

150 g Ebly

600 ml Gemüsefond

1 rote Zwiebel

4 EL Zitronensaft

200 g Babyspinat

80 g getrocknete, in Öl eingelegte Paradeiser

150 g Crème fraîche

1 EL körniger Senf

2 Rollen Blätterteig

1 Stk. Ei Zeit: 1 Std. 55 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Lachsfilet waschen, trockentupfen, in ca. 1,5 cm große Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Pfefferkörner und Fenchelsamen im Mörser grob zerstoßen, dann den Staubzucker, Salz und 2 EL Dill zufügen. Alles gut vermengen und bis zur Verwendung durchziehen lassen. Ebly im Fond in ca. 25 Minuten (oder nach Packungsangabe) weich garen. Inzwischen die Zwiebel abziehen, fein würfeln und mit dem Zitronensaft vermengen. Spinat verlesen und waschen, dann ca. 30 Sekunden in kochendem Wasser blanchieren, abgießen und gut ausdrücken. Getrocknete Paradeiser kleiner schneiden. Den Backofen auf 200 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Rand (ca. 25 x 35 cm) mit Backpapier auslegen. Ebly ggf. abgießen, abtropfen und kurz abkühlen lassen. Dann die Zwiebelwürfel mit Zitronensaft, Spinat und getrockneten Paradeisern untermischen. Crème fraîche, Senf und den übrigen Dill glatt rühren, unter den Ebly mischen und alles mit Salz und Pfeffer abschmecken. Eine Rolle Blätterteig ausrollen und das Blech damit auslegen, dabei einen Rand formen. Die Hälfte der Ebly-Mischung daraufgeben und gleichmäßig verstreichen. Die Lachswürfel darauf verteilen und mit der übrigen Ebly-Mischung bedecken. Zweiten Blätterteig ausrollen und auflegen. Die Ränder gut andrücken und nach Belieben mit den Zinken einer Gabel ein dekoratives Muster eindrücken. Das Ei verquirlen, den Lachs-Pie damit bestreichen und im Ofen in 40–45 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, auskühlen lassen, in 8 Stücke schneiden und direkt servieren oder zum Mitnehmen einpacken.

Bulgursalat

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ZUTATEN FÜR 4 PERSONEN 200 g Bulgur

700 ml Gemüsefond

1 rote Zwiebel

2 Stk. Knoblauchzehen

2 Stk. Paprika

4 EL Olivenöl

1 EL Paradeisermark

1 Handvoll Minze

50 g Walnüsse

1 Prise Salz, Pfeffer

1 Abrieb Bio-Zitrone

4 EL Granatapfelkerne Zeit: 40 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

1. Bulgur im kochenden Fond zugedeckt in 10–12 Minuten mit Biss garen. Bulgur vom Herd nehmen und offen abkühlen lassen. Zwiebel abziehen, halbieren und in feine Streifen schneiden. Knoblauch abziehen und sehr fein würfeln. Paradeiser und Paprika waschen und putzen. Paradeiser würfeln, Paprika in kleine Stücke schneiden. In einer Pfanne 2 EL Olivenöl erhitzen, Zwiebeln und Knoblauch darin anschwitzen. Paprika zugeben und 3–4 Minuten mitbraten. Paradeisermark und 2–3 EL Wasser ergänzen und den Bulgur untermischen. Zuletzt die Paradeiserwürfel untermengen. Minze waschen, trockenschütteln und drei Viertel der Blätter grob hacken. Walnüsse ebenfalls grob hacken. Bulgursalat mit Salz, Pfeffer, Zitronenabrieb und Zitronensaft würzen. Granatapfelkerne, Walnüsse und gehackte Minze untermengen. In einer Schüssel anrichten und mit den restlichen Minzblättchen bestreuen.

Focaccia mit Chorizo und Käse

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ZUTATEN FÜR 4PERSONEN 1/2 Würfel Germ

400 g Mehl und zum Arbeiten

1 TL Salz

50 ml Olivenöl

150 g Chorizo

1 Handvoll Kräuter

250 g geriebener Mozzarella

3 EL geriebener Parmesan Zeit: 2 Std. 10 Min. Personen: 4

ZUBEREITUNG

Für den Teig den Germ in ca. 220 ml lauwarmem Wasser auflösen. Mehl und Salz mischen, in eine Schüssel geben, in die Mitte eine Mulde drücken, das Germwasser und Öl eingießen und mit den Händen oder Knethaken des Handrührgeräts zu einem glatten Teig verkneten, der sich vom Schüsselrand löst. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder lauwarmes Wasser einarbeiten. Den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ca. 10 Minuten gut durchkneten, zurück in die Schüssel geben und zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen. Für den Belag die Chorizo häuten, in dünne Scheiben schneiden und diese halbieren. Kräuter abbrausen, trockenschütteln und die Blätter grob hacken. Ein Backblech oder eine große rechteckige Backform (20 x 35 cm) mit Öl ausstreichen. Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche nochmals durchkneten, zu einem rechteckigen Fladen ausrollen und das Blech oder die Form damit auslegen. Nochmals ca. 15 Minuten ruhen lassen. Den Ofen auf 220 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Teigling mit 3/4 des Mozzarellas bestreuen, salzen und pfeffern. Chorizo darauf verteilen und den restlichen Käse darüberstreuen. Die Focaccia mit etwas Olivenöl beträufeln und im Ofen ca. 20 Minuten backen. Mit den gehackten Kräutern bestreuen und noch warm oder abgekühlt in Stücke geschnitten servieren.

Pikante Muffins

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ZUTATEN FÜR 12 STÜCK 1 Stk. Zwiebel

200 g Blattspinat

1 EL Butter

100 g Maisgrieß

220 g Mehl

50 g Parmesan

1 Päckchen Backpulver

1 TL Salz

1 Prise Muskatnuss

180 ml Milch

3 Stk. Eier

50 ml Pflanzenöl

3 Stk. Kirschparadeiser

40 g grüne Oliven ohne Stein

40 g getrocknete Paradeiser in Öl

40 g Halloumi in Würfel geschnitten Zeit: 55 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Zwiebel abziehen und fein würfeln. Spinat waschen, putzen, abtropfen lassen und grob hacken. Zwiebelwürfel in einer Pfanne in der Butter 2–3 Minuten anschwitzen. Spinat dazugeben, 2–3 Minuten mitdünsten und zur Seite ziehen. Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Muffinform leicht einfetten. Backpapierquadrate (ca. 9 x 9 cm) zurechtschneiden und in die Mulden drücken. Maisgrieß, Mehl, Parmesan, Backpulver, Salz und Muskat in einer Schüssel mischen. Milch, Eier und Öl dazugeben und alles zu einem homogenen Teig verrühren. Den Spinat-Mix unterheben. Teig in die Mulden des Blechs füllen. Kirschparadeiser waschen. Oliven und getrocknete Paradeiser abtropfen lassen. Halloumi in Würfel schneiden. Alle Toppings nach Belieben in den Teig drücken und die Muffins in ca. 25 Minuten backen. Kurz abkühlen, dann aus der Form heben und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Picknick-Brot mit Fleischfüllung

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ZUTATEN FÜR 1 BROT 500 g Weizenmehl

1 TL Salz

7 g Trockengerm

1 EL Olivenöl

1 Stk. Zwiebel

2 Stk. Knoblauchzehen

2 EL Olivenöl

500 g Faschiertes

2 EL Olivenöl

2 EL Paradeisermark

1 Prise Salz, Pfeffer

1 TL Paprikapulver

1 TL getrocknete italienische Kräuter

150 ml passierte Paradeiser Zeit: 2 Std. 55 Min. Personen: 6

ZUBEREITUNG

Mehl mit Salz und Trockengerm in eine Schüssel geben. Olivenöl, 260–280 ml lauwarmes Wasser zufügen und zu einem glatten geschmeidigen Teig verkneten. Bei Bedarf noch etwas Mehl oder Wasser einarbeiten. Teig zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen, bis er sein Volumen etwa verdoppelt hat. Für die Füllung Zwiebel und Knoblauch abziehen und fein würfeln. Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und das Faschierte mit Zwiebel und Knoblauch darin 6–7 Minuten anbraten. Paradeisermark einrühren, alles mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und Kräutern würzen, dann mit den passierten Paradeisern ablöschen. Alles einköcheln lassen, bis die Flüssigkeit weitgehend verkocht ist, dann die Pfanne von der Hitze nehmen. Den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen. Eine Kastenform (ca. 30 cm lang) mit Backpapier auslegen. Teig auf einem Bogen Backpapier zu einem Rechteck (ca. 30 x 40 cm) ausrollen. Füllung abschmecken und darauf verstreichen, dabei ringsum einen ca. 2 cm breiten Rand frei lassen. Teigplatte an den kurzen Seiten zur Mitte hin aufrollen, sodass eine Doppelrolle mit 30 cm Länge entsteht. Die Enden gerade formen oder schneiden, den Teigling mitsamt dem Backpapier in die Form setzen und das überstehende Papier abschneiden. Oberfläche nach Belieben von beiden Seiten zur Mitte hin parallel einschneiden, mit Olivenöl bestreichen und im Ofen 45–55 Minuten backen. Etwas abkühlen lassen, aus der Form heben und am besten noch warm in Stücke geschnitten servieren.

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