Eierschwammerl im Airfryer? So haben Sie die Pilze garantiert noch nie gegessen

Endlich ist wieder Schwammerlzeit! Wer Eierschwammerl liebt, kennt sie meist klassisch: in einer cremigen Rahmsauce mit Serviettenknödeln oder in reichlich Butter in der Pfanne geröstet. Doch haben Sie schon einmal daran gedacht, die Waldpilze in die Heißluftfritteuse zu werfen?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das größte Problem beim Braten von Pilzen in der Pfanne? Sie bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Oft kochen sie eher im eigenen Saft, statt schön zu braten, und werden matschig. Im Airfryer werden Eierschwammerl jedoch unvergleichlich aromatisch. Sie bekommen fantastische Röstaromen, karamellisieren leicht und werden an den Rändern unwiderstehlich knusprig und das fast ohne Fett. Hier sind 4 absolut geniale Airfryer-Rezepte für Ihre Eierschwammerl:

Gebackene Eierschwammerl

© Getty Images

Zutaten 200 g Eierschwammerl

1 Prise Mehl

1 Stk. verquirltes Ei (mit einem Schuss Milch & Salz), Semmelbrösel, Öl-Spray Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 20 Min. Personen: 2

Zubereitung

Die Pilze klassisch panieren: Zuerst im Mehl wenden, dann durchs Ei ziehen und zuletzt mit den Bröseln umhüllen. Ab in den Airfryer-Korb damit (nicht übereinander stapeln!) und großzügig mit Öl besprühen. Airfryer-Einstellung: 180 °C für ca. 8–10 Minuten. Nach der Hälfte der Zeit einmal sanft durchschütteln.

Dazu passt eine kühle Sauce Tartare oder ein frischer Knoblauch-Schnittlauch-Dip.

Knusprige Parmesan-Eierschwammerl

© Getty Images

Zutaten 250 g Eierschwammerl

2 EL Olivenöl

3 EL fein geriebener Parmesan

1 TL Knoblauchpulver

1 Prise Salz & frisch gemahlener Pfeffer Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 15 Min. Personen: 2

Zubereitung

Die geputzten Schwammerl in einer Schüssel mit dem Olivenöl und den Gewürzen vermengen. Zum Schluss den Parmesan untermischen, sodass er leicht an den Pilzen kleben bleibt. Airfryer-Einstellung: 190 °C für ca. 7–9 Minuten. Den Korb zwischendurch einmal kräftig schütteln

Das perfekte Topping für Ihre Pasta, Risotto oder einfach nur zum pur Naschen vorm Fernseher.

Eierschwammerl-Gröstl mit Speck & Zwiebeln

© Getty Images

Zutaten 300 g Eierschwammerl

70 g magere Speckwürfel

1 kleine rote Zwiebel

1 TL neutrales Öl

1 Handvoll frische Petersilie Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 25 Min. Personen: 2

Zubereitung

Pilze, Zwiebelspalten und Speckwürfel in einer Schüssel mit nur einem Hauch Öl mischen (der Speck lässt im Airfryer ohnehin noch Geschmack und Fett aus). Alles zusammen in den Garkorb geben. Airfryer-Einstellung: 180 °C für 8–10 Minuten. Am Ende die frisch gehackte Petersilie unterheben.

Cremiges Eierschwammerlgulasch

© Getty Images

Zutaten 350 g Eierschwammerl

1 kleine Zwiebel

1 EL Öl

1 TL edelsüßes Paprikapulver

1 Schuss Apfelessig

150 ml Sauerrahm

1 TL Mehl

50 ml Gemüsebrühe

1 Prise Salz, Pfeffer & frische Petersilie Schwierigkeit: 1/3 Zeit: 30 Min. Personen: 2

Zubereitung

Die Schwammerl und Zwiebelwürfel mit dem Öl vermengen und direkt in den Airfryer-Korb geben. Bei 190 °C für 6-8 Minuten rösten, bis sie duften und leicht braun sind. Die gerösteten Pilze in ein kleines hitzebeständiges Gefäß (das in den Airfryer passt) umfüllen. Das Paprikapulver darüberstäuben und mit dem Schuss Essig, der Brühe und dem Sauerrahm-Mehl-Gemisch verrühren. Das Gefäß zurück in den Airfryer stellen und bei 160 °C weitere 6–8 Minuten köcheln lassen, bis die Sauce herrlich sämig und gebunden ist. Mit Salz, Pfeffer und reichlich Petersilie abschmecken.

Dazu passen ganz traditionell natürlich Serviettenknödel oder Spätzle.