Leicht grillen: 3 kalorienarme Rezepte für den Sommer

Nach Pasta, Eis und Aperol im Urlaub darf es zu Hause wieder etwas bewusster werden. Auf Grillgenuss müssen Sie deshalb aber nicht verzichten: Mit viel Gemüse, Fisch und leichten Beilagen wird der Grillabend sommerlich, unkompliziert und trotzdem weniger üppig.

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Urlaub bedeutet für viele: lange Abende im Restaurant, Frühstücksbuffets, Eis zwischendurch und natürlich der eine oder andere Cocktail. Wieder zu Hause angekommen, haben viele deshalb Lust, beim Essen für ein paar Tage etwas kürzerzutreten. Das bedeutet aber nicht, dass gleich nur Salat auf dem Teller landen muss. Auch Grillen lässt sich wunderbar leicht gestalten.

1. Gegrillte Zucchini mit Feta und Tomaten

Gegrillter Zucchini mit Tomaten © Getty Images

Zutaten für 2 Personen

2 Zucchini

150 g Kirschtomaten

100 g Feta

1 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe

Saft von ½ Zitrone

frische Kräuter, etwa Petersilie oder Basilikum

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Zucchini waschen und längs in dünne Scheiben schneiden. Kirschtomaten halbieren. Zucchinischeiben mit etwas Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Zucchini auf dem heißen Grill von beiden Seiten einige Minuten grillen, bis sie weich sind und leichte Grillstreifen bekommen. Währenddessen den Knoblauch fein hacken und mit Zitronensaft und dem restlichen Olivenöl vermischen. Gegrillte Zucchini auf einem Teller anrichten, Tomaten darübergeben und den Feta darüberbröseln. Mit dem Zitronen-Knoblauch-Dressing beträufeln und mit frischen Kräutern bestreuen.

Tipp: Die Zucchini schmeckt sowohl warm als auch lauwarm und eignet sich deshalb auch hervorragend als Beilage.

2. Zitronen-Kräuter-Forelle vom Grill

Gegrillter Fisch © Getty Images/500px

Zutaten für 2 Personen:

2 küchenfertige Forellen

1 Bio-Zitrone

2 Knoblauchzehen

frische Petersilie

frischer Thymian

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Forellen innen und außen gründlich abspülen und anschließend trocken tupfen. Die Fische mit Salz und Pfeffer würzen. Zitrone in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch leicht andrücken. Die Bauchhöhlen der Forellen mit Zitronenscheiben, Knoblauch und Kräutern füllen. Die Fische außen mit etwas Olivenöl bestreichen und auf dem heißen Grill von beiden Seiten grillen, bis das Fleisch vollständig durchgegart ist. Vor dem Servieren noch etwas Zitronensaft darüberträufeln.

Dazu passt: Ein frischer Gurken-Tomaten-Salat oder etwas gegrilltes Gemüse.

3. Hendl-Gemüse-Spieße mit Joghurt-Dip

Mehrere Hähnchenspieße mit Gemüse liegen bereit zum Grillen auf einem Tablett im Garten. © Getty Images

Zutaten für 2 Personen

Für die Spieße:

300 g Hühnerbrust

1 Zucchini

1 rote Zwiebel

150 g Kirschtomaten

1 Paprika

1 EL Olivenöl

Saft von ½ Zitrone

1 TL Paprikapulver

Salz und Pfeffer

Für den Dip:

150 g Naturjoghurt

½ Knoblauchzehe

1 TL Zitronensaft

frische Kräuter

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Hühnerbrust in mundgerechte Stücke schneiden. Zucchini und Paprika ebenfalls in Stücke schneiden und die Zwiebel vierteln. Fleisch mit Olivenöl, Zitronensaft, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermischen und etwa 15 Minuten marinieren lassen. Hühnerfleisch und Gemüse abwechselnd auf Grillspieße stecken. Die Spieße auf dem heißen Grill rundum grillen, bis das Fleisch vollständig durchgegart ist. Für den Dip Joghurt mit fein gehacktem Knoblauch, Zitronensaft und Kräutern verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die fertigen Spieße mit dem Joghurt-Dip servieren.

Tipp: Wer Holzspieße verwendet, sollte diese vorher in Wasser einweichen. So verhindern Sie, dass sie auf dem Grill zu schnell verbrennen.

Zum Schluss darf es trotzdem süß werden

Halbierte Pfirsiche werden auf einem Grillrost gegrillt. © Getty Images

Auch wer nach dem Urlaub wieder etwas bewusster essen möchte, muss nicht auf Dessert verzichten. Pfirsiche oder Nektarinen eignen sich hervorragend für den Grill. Dafür die Früchte halbieren, entsteinen und mit der Schnittfläche nach unten einige Minuten grillen. Anschließend mit einem Klecks Naturjoghurt, frischen Beeren und etwas Minze servieren. Wer möchte, gibt noch eine Prise Zimt oder einen kleinen Schuss Honig darüber.