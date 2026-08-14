Gesund & kalorienarm
Leicht grillen: 3 kalorienarme Rezepte für den Sommer
Urlaub bedeutet für viele: lange Abende im Restaurant, Frühstücksbuffets, Eis zwischendurch und natürlich der eine oder andere Cocktail. Wieder zu Hause angekommen, haben viele deshalb Lust, beim Essen für ein paar Tage etwas kürzerzutreten. Das bedeutet aber nicht, dass gleich nur Salat auf dem Teller landen muss. Auch Grillen lässt sich wunderbar leicht gestalten.
1. Gegrillte Zucchini mit Feta und Tomaten
Zutaten für 2 Personen
- 2 Zucchini
- 150 g Kirschtomaten
- 100 g Feta
- 1 EL Olivenöl
- 1 Knoblauchzehe
- Saft von ½ Zitrone
- frische Kräuter, etwa Petersilie oder Basilikum
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Zucchini waschen und längs in dünne Scheiben schneiden. Kirschtomaten halbieren.
- Zucchinischeiben mit etwas Olivenöl bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen.
- Zucchini auf dem heißen Grill von beiden Seiten einige Minuten grillen, bis sie weich sind und leichte Grillstreifen bekommen.
- Währenddessen den Knoblauch fein hacken und mit Zitronensaft und dem restlichen Olivenöl vermischen.
- Gegrillte Zucchini auf einem Teller anrichten, Tomaten darübergeben und den Feta darüberbröseln.
- Mit dem Zitronen-Knoblauch-Dressing beträufeln und mit frischen Kräutern bestreuen.
Tipp: Die Zucchini schmeckt sowohl warm als auch lauwarm und eignet sich deshalb auch hervorragend als Beilage.
2. Zitronen-Kräuter-Forelle vom Grill
Zutaten für 2 Personen:
- 2 küchenfertige Forellen
- 1 Bio-Zitrone
- 2 Knoblauchzehen
- frische Petersilie
- frischer Thymian
- 1 EL Olivenöl
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Forellen innen und außen gründlich abspülen und anschließend trocken tupfen.
- Die Fische mit Salz und Pfeffer würzen.
- Zitrone in dünne Scheiben schneiden. Knoblauch leicht andrücken.
- Die Bauchhöhlen der Forellen mit Zitronenscheiben, Knoblauch und Kräutern füllen.
- Die Fische außen mit etwas Olivenöl bestreichen und auf dem heißen Grill von beiden Seiten grillen, bis das Fleisch vollständig durchgegart ist.
- Vor dem Servieren noch etwas Zitronensaft darüberträufeln.
Dazu passt: Ein frischer Gurken-Tomaten-Salat oder etwas gegrilltes Gemüse.
3. Hendl-Gemüse-Spieße mit Joghurt-Dip
Zutaten für 2 Personen
Für die Spieße:
- 300 g Hühnerbrust
- 1 Zucchini
- 1 rote Zwiebel
- 150 g Kirschtomaten
- 1 Paprika
- 1 EL Olivenöl
- Saft von ½ Zitrone
- 1 TL Paprikapulver
- Salz und Pfeffer
Für den Dip:
- 150 g Naturjoghurt
- ½ Knoblauchzehe
- 1 TL Zitronensaft
- frische Kräuter
- Salz und Pfeffer
Zubereitung
- Hühnerbrust in mundgerechte Stücke schneiden. Zucchini und Paprika ebenfalls in Stücke schneiden und die Zwiebel vierteln.
- Fleisch mit Olivenöl, Zitronensaft, Paprikapulver, Salz und Pfeffer vermischen und etwa 15 Minuten marinieren lassen.
- Hühnerfleisch und Gemüse abwechselnd auf Grillspieße stecken.
- Die Spieße auf dem heißen Grill rundum grillen, bis das Fleisch vollständig durchgegart ist.
- Für den Dip Joghurt mit fein gehacktem Knoblauch, Zitronensaft und Kräutern verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.
- Die fertigen Spieße mit dem Joghurt-Dip servieren.
Tipp: Wer Holzspieße verwendet, sollte diese vorher in Wasser einweichen. So verhindern Sie, dass sie auf dem Grill zu schnell verbrennen.
Zum Schluss darf es trotzdem süß werden
Auch wer nach dem Urlaub wieder etwas bewusster essen möchte, muss nicht auf Dessert verzichten. Pfirsiche oder Nektarinen eignen sich hervorragend für den Grill. Dafür die Früchte halbieren, entsteinen und mit der Schnittfläche nach unten einige Minuten grillen. Anschließend mit einem Klecks Naturjoghurt, frischen Beeren und etwas Minze servieren. Wer möchte, gibt noch eine Prise Zimt oder einen kleinen Schuss Honig darüber.
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden