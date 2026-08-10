Erfrischung
So werden diese Sommer-Drinks zu Eis am Stiel
Aperol-Eis
Zutaten für 6 Portionen
- 1 Bio-Orange
- 20 g Zucker
- 180 ml Prosecco
- 60 ml Aperol
Zubereitung
- Die Orange schälen, dabei die weiße Haut möglichst vollständig entfernen. Die Orange halbieren und in hauchdünne Scheiben schneiden.
- Zucker, Prosecco und Aperol in einen kleinen Topf geben und bei mittlerer Hitze etwa 5–10 Minuten köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Anschließend vollständig auskühlen lassen.
- Je eine halbe Orangenscheibe in eine Eisform geben. Die abgekühlte Aperol-Mischung gleichmäßig auf die Formen verteilen.
- Holzstiele mittig hineinstecken und die Formen für mindestens 6 Stunden, idealerweise über Nacht, einfrieren.
- Zum Herauslösen die Formen kurz unter warmes Wasser halten.
Tipp: Das Eis hält sich im Tiefkühler etwa sechs Wochen.
Hugo-Eis
Zutaten für 6 Eisformen
- 2 EL Holunderblütensirup
- 250 ml Prosecco
- 250 ml Mineralwasser
- 1 Saft von Limette
- Minze
- ½ Bio-Limette
Zubereitung
- Mineralwasser, Prosecco, Limettensaft und Holunderblütensirup miteinander vermischen.
- Die Minze waschen und trocken schütteln. Die Limette heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben anschließend halbieren.
- Die Hugo-Mischung auf sechs Eisformen verteilen, dabei nicht ganz bis zum Rand füllen.
- Jeweils eine Limettenscheibe und 1–2 Minzblätter in die Formen geben.
- Holzstiele hineinstecken und die Eisformen für mehrere Stunden, am besten über Nacht, einfrieren.
Mojito-Popsicles
Zutaten für 6 kleine Eisformen
- 3 Limetten
- 300 ml Sodawasser
- 2 EL brauner Rohrzucker
- 3 EL weißer Rum
- 2 Stiele Minze
- einige frische Minzblätter zum Dekorieren
Zubereitung
- Das Sodawasser gemeinsam mit dem Rohrzucker kurz aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
- Rum, Limettensaft und die frischen Minzblätter dazugeben.
- Die Mischung mit einem Standmixer kurz pürieren.
- Die Flüssigkeit auf sechs Eisformen verteilen und mit einigen frischen Minzblättern dekorieren.
- Holzstiele hineinstecken und über Nacht ins Gefrierfach stellen.
Tipp: Für eine alkoholfreie Variante den Rum einfach weglassen.
Tequila-Sunrise-Eis
Zutaten für 6–8 Portionen
- 1 kleine Baby-Ananas
- 400 ml Orangensaft
- 150 ml Tequila
- 6–8 TL Grenadinesirup
- 6–8 Eisstiele
Zubereitung
- Die Ananas schälen, grob zerkleinern und anschließend fein pürieren.
- Orangensaft und Tequila zum Ananaspüree geben und alles gut miteinander verrühren.
- Je 1 TL Grenadinesirup in die Eisformen geben.
- Die Formen mit der Ananas-Tequila-Mischung auffüllen.
- Eisstiele hineinstecken und die Popsicles für etwa 5–6 Stunden einfrieren.
- Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten und das Eis vorsichtig herauslösen.
Wichtig: Durch den Alkohol gefrieren die Popsicles möglicherweise etwas weicher als klassisches Fruchteis.
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