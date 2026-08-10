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So werden diese Sommer-Drinks zu Eis am Stiel

Drei Aperol-Spritz-Eis am Stiel auf Orangenscheiben und Eiswürfeln auf einem Teller.
© Getty Images/Westend61
Aperol Spritz, Hugo, Mojito und Tequila Sunrise gehören zu den beliebtesten Sommerdrinks. Jetzt werden die Klassiker kurzerhand eingefroren und sorgen als fruchtige Popsicles für eine besonders coole Abkühlung.
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Aperol-Eis

Drei Aperol-Spritz-Eis am Stiel auf Orangenscheiben und Eiswürfeln auf einem Teller.
Aperol Spritz Eis am Stiel © Getty Images/Westend61

Zutaten für 6 Portionen

  • 1 Bio-Orange
  • 20 g Zucker
  • 180 ml Prosecco
  • 60 ml Aperol
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 6

Zubereitung

  1. Die Orange schälen, dabei die weiße Haut möglichst vollständig entfernen. Die Orange halbieren und in hauchdünne Scheiben schneiden.
  2. Zucker, Prosecco und Aperol in einen kleinen Topf geben und bei mittlerer Hitze etwa 5–10 Minuten köcheln lassen. Dabei gelegentlich umrühren. Anschließend vollständig auskühlen lassen.
  3. Je eine halbe Orangenscheibe in eine Eisform geben. Die abgekühlte Aperol-Mischung gleichmäßig auf die Formen verteilen.
  4. Holzstiele mittig hineinstecken und die Formen für mindestens 6 Stunden, idealerweise über Nacht, einfrieren.
  5. Zum Herauslösen die Formen kurz unter warmes Wasser halten.

Tipp: Das Eis hält sich im Tiefkühler etwa sechs Wochen.

Hugo-Eis

Gefrorenes Hugo-Eis am Stiel mit Limettenscheiben und frischer Minze, umgeben von Eiswürfeln.
Gefrorenes Hugo-Eis am Stiel © Getty Images

Zutaten für 6 Eisformen

  • 2 EL Holunderblütensirup
  • 250 ml Prosecco
  • 250 ml Mineralwasser
  • 1 Saft von Limette
  • Minze
  • ½ Bio-Limette
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 6

Zubereitung

  1. Mineralwasser, Prosecco, Limettensaft und Holunderblütensirup miteinander vermischen.
  2. Die Minze waschen und trocken schütteln. Die Limette heiß abwaschen und in dünne Scheiben schneiden. Die Scheiben anschließend halbieren.
  3. Die Hugo-Mischung auf sechs Eisformen verteilen, dabei nicht ganz bis zum Rand füllen.
  4. Jeweils eine Limettenscheibe und 1–2 Minzblätter in die Formen geben.
  5. Holzstiele hineinstecken und die Eisformen für mehrere Stunden, am besten über Nacht, einfrieren.

Mojito-Popsicles

Gefrorene Mojito-Eis am Stiel mit Limettenscheiben und frischer Minze auf dunklem Hintergrund.
Mojito-Eis am Stiel © Getty Images

Zutaten für 6 kleine Eisformen

  • 3 Limetten
  • 300 ml Sodawasser
  • 2 EL brauner Rohrzucker
  • 3 EL weißer Rum
  • 2 Stiele Minze
  • einige frische Minzblätter zum Dekorieren
Schwierigkeit: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 6

Zubereitung

  1. Das Sodawasser gemeinsam mit dem Rohrzucker kurz aufkochen, bis sich der Zucker aufgelöst hat.
  2. Rum, Limettensaft und die frischen Minzblätter dazugeben.
  3. Die Mischung mit einem Standmixer kurz pürieren.
  4. Die Flüssigkeit auf sechs Eisformen verteilen und mit einigen frischen Minzblättern dekorieren.
  5. Holzstiele hineinstecken und über Nacht ins Gefrierfach stellen.

Tipp: Für eine alkoholfreie Variante den Rum einfach weglassen.

Tequila-Sunrise-Eis

Drei Aperol-Spritz-Eis am Stiel in einer Schüssel, daneben zwei Orangenscheiben.
Aperol Spritz Eis © Getty Images/Westend61

Zutaten für 6–8 Portionen

  • 1 kleine Baby-Ananas
  • 400 ml Orangensaft
  • 150 ml Tequila
  • 6–8 TL Grenadinesirup
  • 6–8 Eisstiele
Schwierigkeit: 1/3
Preis: 1/3
Zeit: 30 Min.
Personen: 1

Zubereitung

  1. Die Ananas schälen, grob zerkleinern und anschließend fein pürieren.
  2. Orangensaft und Tequila zum Ananaspüree geben und alles gut miteinander verrühren.
  3. Je 1 TL Grenadinesirup in die Eisformen geben.
  4. Die Formen mit der Ananas-Tequila-Mischung auffüllen.
  5. Eisstiele hineinstecken und die Popsicles für etwa 5–6 Stunden einfrieren.
  6. Vor dem Servieren die Formen kurz unter warmes Wasser halten und das Eis vorsichtig herauslösen.

Wichtig: Durch den Alkohol gefrieren die Popsicles möglicherweise etwas weicher als klassisches Fruchteis.

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