Nächster ESC-Skandal um Israel: Lautstarke Buh-Rufe

Nächster ESC-Skandal schon vor dem großen Finale in der Stadthalle. Der israelische Sänger Noam Bettan meldete sich am Samstagabend in einem Video: Die ganze Halle habe ihn ausgebuht.

Israel geht mit Nummer 3 ins Rennen beim Eurovision-Song Contest. Beim Halbfinale sorgte eine Störaktion von Pro-Palästina-Aktivisten für Wirbel, auch bei der letzten Probe wurde es laut.

Ein Video auf Instagram zeigt Noam Bettan voller Emotionen: "Die ganze Arena hat gebuht, so laut war das noch nie."

Doch das motiviert den Israeli noch mehr: "Ich werde es ihnen zeigen, nur Liebe bringt Liebe!"

Bleibt zu hoffen, dass der ORF zumindest beim heutigen Finale die Störaktionen gegen Israel in den Griff bekommt ...