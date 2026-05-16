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Song Contest: Das sind die 1. Sieger
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Spezielle Preise

Song Contest: Das sind die 1. Sieger

16.05.26, 18:45
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And the Winner is! Für den Songcontest-Sieger muss man sich noch bis ca. 1 Uhr früh gedulden. Doch schon jetzt gibt’s den ersten Jubel. Die Marcel Bezençon Awards kürten in Wien 3 Länder mit speziellen Songcontest-Preisen! 

Schon vor dem Start gibt es die ersten Sieger. Bei den Marcel Bezençon Awards, die nach dem Erfinder des Songcontest benannt sind, wurden Samstagabend in der Wiener Stadthalle drei ganz spezielle Songcontest-Preise vergeben.

Der „Media Award“ für den besten Song laut der Gesamtwertung der akkreditierten Medienvertreter ging an die australische Co-Favoritin Delta Goodrem für ihre Hammer-Performance mit „Eclipse“. Der Artistic Award für die beste künstlerische Darbietung, gewählt von den Kommentatoren der teilnehmenden Länder, ging an die Bulgarin Dara, die mit „Bangaranga“ den ESC aufmischt. Und der „Composer Award“, den die teilnehmenden Komponisten des Finales bestimmen, darüber durfte der Däne Søren Torpegaard Lund, der ja mit „Før vi går hjem“ das Finale eröffnet, jubeln.

Das sind die Preisträger des Marcel Bezençon Awards 2026:
Media Award: Australien
Artistic Award: Bulgarien
Composer Award: Dänema

Vielleicht ein gutes Omen für das Finale - die Presse-Wertung ging ja in der Vergangenheit schon 5 Mal mit dem echten Songcontest-Sieger konform, auch 2014 bei Conchita. Der Artistic Award stimmte sogar gleich neun Mal.

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