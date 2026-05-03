Miss Kroatien stiehlt der Formel 1 die Show

Ex-Miss-Kroatien Ivana Knöll sorgte im Internet wieder einmal für Aufsehen.

Normalerweise sieht man Ivana Knöll nur in Fußballstadien als Edel-Fan der kroatischen Nationalmannschaft. Dieses Mal zieht die Miss aber auch in der Formel 1 alle Blicke auf sich.

Beim Grand Prix in Miami sieht man im englischen TV gerade ein Interview mit Ex-Fahrer Jenson Button, als Knöll plötzlich durchs Bild huscht. Der Kameramann kann offenbar auf seine eigentliche Aufgabe nicht mehr konzentrieren und folgt nur mehr der Kroatin.

Der Clip geht derzeit im Netz viral.