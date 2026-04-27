65-jähriger St. Pöltener stirbt bei Motorradunfall

Der Motorradfahrer geriet aus bisher unbekannter Ursache auf einer Bundesstraße auf die Gegenfahrbahn und verunfallte.

Am Sonntag gegen 13.30 Uhr ereignete sich auf der Gesäusestraße (B146) in der Obersteiermark ein tödlicher Motorradunfall. Ein 65-jähriger Niederösterreicher war aus Richtung Hieflau durch das Gesäuse unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und zunächst gegen eine Leitschiene krachte. Er fuhr noch 300 Meter weiter und prallte gegen eine Steinmauer, wurde über die Leitschiene geschleudert und blieb im Bereich eines Bahndammes liegen, berichtet "ORF Tirol".

Der Mann aus St. Pölten erlitt bei dem Unfall tödliche Verletzungen. Der Bahnverkehr war für etwa zwei Stunden gesperrt.