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50-Jähriger lag nach E-Bike-Sturz bewusstlos in Bach
© Zoom Tirol

Aus Wasser gezogen

50-Jähriger lag nach E-Bike-Sturz bewusstlos in Bach

25.05.26, 09:15
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Ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer hat bei einem Sturz in der Nacht auf Montag in Walchsee (Bezirk Kufstein) schwere Kopfverletzungen erlitten. 

Nach Angaben der Polizei verlor der Mann in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrrad, stürzte drei bis vier Meter in ein abschüssiges Gebüsch, landete mit dem Kopf in einem Bach und blieb bewusstlos liegen.

50-Jähriger lag nach E-Bike-Sturz bewusstlos in Bach
© Zoom Tirol

50-Jähriger lag nach E-Bike-Sturz bewusstlos in Bach
© Zoom Tirol

Passanten zogen den Mann aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe. Er wurde schwer verletzt ins Klinikum Rosenheim gebracht.

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