Bushido meldet sich mit besorgniserregendem OP-Update

Eigentlich schien nach der Diagnose zunächst Erleichterung eingekehrt zu sein. Nun hat Rapper und DSDS-Juror Bushido jedoch neue Details zu seinem Gesundheitszustand veröffentlicht. Der geplante Eingriff wegen eines Tumors gestaltet sich offenbar komplizierter.

Auf Instagram sprach der Rapper jetzt offen über die Situation und erklärte, dass die Operation doch nicht so unkompliziert verlaufen dürfte wie zunächst gehofft. „So einfach wie wir dachten ist es leider doch nicht“, schrieb Bushido in seiner Story.

Tumor liegt an empfindlicher Stelle

Besonders heikel sei laut ihm die genaue Position. Der Tumor befinde sich im Bereich der Ohrspeicheldrüse, offenbar direkt an einem wichtigen Nerv oder sogar teilweise darin. Deshalb müsse der Eingriff unter Vollnarkose stattfinden. Während der Operation werde der betroffene Nerv laufend überwacht, um bleibende Schäden zu vermeiden. Bushido erklärte seinen Fans, dass Ärzte dabei besonders vorsichtig vorgehen müssten.

© Instagram: @bush1do

Erste Entwarnung hielt nicht lange

Zuvor hatte Ehefrau Anna-Maria Ferchichi noch vorsichtig versucht, ihre Community zu beruhigen. Nach ersten Untersuchungen hatte sie erklärt, dass der Tumor gutartig sei, eine große Erleichterung für die Familie.

Trotzdem sei eine Operation notwendig. Der Grund: Laut Anna-Maria könne sich der Tumor im schlimmsten Fall verändern, weshalb Ärzte zur Entfernung geraten hätten.

Schwellung führte zur Diagnose

Aufmerksam geworden war Bushido offenbar wegen einer auffälligen Schwellung im Bereich vor seinem linken Ohr. Nach weiteren Untersuchungen, darunter auch ein MRT, folgte schließlich die Diagnose. Gerade der Bereich rund um die Ohrspeicheldrüse gilt medizinisch als besonders sensibel, da dort wichtige Gesichtsnerven verlaufen. Entsprechend groß ist nun die Sorge vor möglichen Komplikationen.

Trotz der belastenden Situation informiert der Rapper seine Fans regelmäßig über den aktuellen Stand. Gemeinsam mit seiner Frau spricht Bushido ungewöhnlich offen über die Erkrankung und die bevorstehende Operation. Wann der 47-Jährige nach dem Eingriff wieder vollständig fit sein wird, ist derzeit noch offen. Für die Familie steht nun vor allem die Hoffnung im Vordergrund, dass die OP ohne bleibende Schäden verläuft.