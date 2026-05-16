Tumor entdeckt: Bushido muss operiert werden

Plötzlich überschattet eine beunruhigende Diagnose den Alltag von Bushido. Bei einer Untersuchung wurde bei dem Rapper eine auffällige Veränderung entdeckt.

Große Sorge um Bushido: Bei einer MRT-Untersuchung wurde bei dem 47-Jährigen ein Tumor entdeckt. Das machte Ehefrau Anna-Maria Ferchichi nun öffentlich und sprach offen über die bevorstehende Operation.

Noch ist die Erleichterung allerdings größer als die Angst. Laut Anna-Maria handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen gutartigen Tumor. Trotzdem müsse dieser entfernt werden, um mögliche Risiken auszuschließen.

© Instagram: @anna_maria_ferchichi

„Wir waren beim MRT, es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück. Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann“, erklärte sie in einem Video. Zwar sei das Risiko gering, dennoch müsse „alles, was nicht hingehört im Körper, raus“.

Bushido bleibt überraschend ruhig

Besonders erstaunt zeigte sich Anna-Maria offenbar über die gelassene Reaktion ihres Ehemanns. Während sie über die bevorstehende Operation sprach, habe Bushido die Situation laut ihr beinahe emotionslos aufgenommen. Auf ihre Erklärung reagierte der Rapper offenbar nur knapp mit einem „Jap“ und widmete sich anschließend wieder dem Alltag.

Trotz Diagnose ging es zur Villa

Statt sich von der Nachricht aus der Ruhe bringen zu lassen, soll Bushido kurz darauf sogar entspannt die Baustelle der neuen Familienvilla besucht haben. Dort habe er sich unter anderem sein zukünftiges Büro angesehen. Für die Familie steht nun dennoch ein wichtiger medizinischer Eingriff bevor, auch wenn die Zeichen derzeit auf Entwarnung stehen.