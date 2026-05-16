Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Eurovision Song Contest Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Eurovision Song Contest Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Anna-Maria Ferchichi und Bushido
© Getty Images

Schock-Diagnose

Tumor entdeckt: Bushido muss operiert werden

16.05.26, 13:19
Teilen

Plötzlich überschattet eine beunruhigende Diagnose den Alltag von Bushido. Bei einer Untersuchung wurde bei dem Rapper eine auffällige Veränderung entdeckt.

Große Sorge um Bushido: Bei einer MRT-Untersuchung wurde bei dem 47-Jährigen ein Tumor entdeckt. Das machte Ehefrau Anna-Maria Ferchichi nun öffentlich und sprach offen über die bevorstehende Operation.

Noch ist die Erleichterung allerdings größer als die Angst. Laut Anna-Maria handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen gutartigen Tumor. Trotzdem müsse dieser entfernt werden, um mögliche Risiken auszuschließen.

Bushido
© Instagram: @anna_maria_ferchichi

„Wir waren beim MRT, es ist gutartig, was Anis hat, zum Glück. Aber es muss rausgenommen werden, da es entarten kann“, erklärte sie in einem Video. Zwar sei das Risiko gering, dennoch müsse „alles, was nicht hingehört im Körper, raus“.

Bushido bleibt überraschend ruhig

Besonders erstaunt zeigte sich Anna-Maria offenbar über die gelassene Reaktion ihres Ehemanns. Während sie über die bevorstehende Operation sprach, habe Bushido die Situation laut ihr beinahe emotionslos aufgenommen. Auf ihre Erklärung reagierte der Rapper offenbar nur knapp mit einem „Jap“ und widmete sich anschließend wieder dem Alltag.

Trotz Diagnose ging es zur Villa

Statt sich von der Nachricht aus der Ruhe bringen zu lassen, soll Bushido kurz darauf sogar entspannt die Baustelle der neuen Familienvilla besucht haben. Dort habe er sich unter anderem sein zukünftiges Büro angesehen. Für die Familie steht nun dennoch ein wichtiger medizinischer Eingriff bevor, auch wenn die Zeichen derzeit auf Entwarnung stehen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen