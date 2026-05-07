Cosmó startet heute 1. Song-Contest-Probe: „Es wird tierisch!“

Jetzt geht’s los! Heute, Donnerstag um 16.45 Uhr zündet Cosmó seine allererste ESC-Probe in der Wiener Stadthalle. Im oe24-Interview verrät er die geheimen Details.

„Mein Auftritt soll unter dem Motto „Dance away your inner animal“ stehen. Mir geht es darum, das innere Tier hinauszutanzen und zum Mensch zu werden. Dazu gibt es auch die Story vom Tanzschein, diesmal in einer internationalen Version, und eine Requisite, die mehr in die Höhe als in die Breite geht!“. Heute, Donnerstag (7.Mai) um 16.45 Uhr legt Cosmó mit dem Song Contest los. Da steigt in der Stadthalle seine allererste Probe. Bis 17.10 Uhr stehen drei Durchläufe der neuen Show zum coolen Electropop-Hit „Tanzschein“ mit an. „Ich bin auf den Punkt bereit und freue mich schon auf die Proben und die riesige Bühne. Meine Show wird wirklich cool“, grinst er im oe24.Interview jegliche Nervosität hinweg.

Cosmó © ORF

"Tanzschein" als viraler Hit

Auch weil Cosmó mit „Tanzschein“ ja längst viral geht („Ich sehe so viele prominente Österreicher, aber auch Tanzschulen, Kindergartengruppen, Schulklassen, die alle den Tanz machen.“) und durchaus akribische Konkurrenzbeobachtung betreibt: „Ich habe mir natürlich bereits die Proben der anderen Teilnehmer und ihre Show-Ideen angesehen. Man kann wirklich seine eigene Kreativität auf diese gigantische Bühne bringen.“

Cosmó mit Designer-Duo Adi Lozancic und Timo Reitbauer © Zeidler

Dafür haben ihm Adi Lozancic und Timo Reitbauer ein „außergewöhnliches und extravagantes“ Outfit aus Leder, Pelz und Silber-Elementen geschneidert, dass „die Tanz-Epochen aus den 70ern, 80ern, 90ern, 2000ern widerspiegeln soll“.

"Lasse den Gorilla raus"

Cosmó © ORF

Im Vordergrund steht aber die tierische Show: „Ich selbst sehe mich als Gorilla. Eigentlich sagt man sagt ja, die Sau rauslassen, aber ich glaube, ich lasse den Gorilla raus!“

Cosmó © Zeidler

Und das nicht nur beim großen ESC-Finale am 16. Mai, sondern schon ab Freitag: Da kommt nämlich die neue EP „Lieber tanze ich weiter“: „Es sind drei neue Songs, die ziemlich sommerlich sind. Damit kann man auch nach dem Song Contest noch weiter tanzen!“