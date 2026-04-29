Frauenthal schrieb wegen Verkauf hohen Verlust

Der Verkauf der Automotive-Sparte hat bei der börsennotierten Frauenthal Holding für einen deutlichen Verlust gesorgt.

Beim Konzernergebnis wies das Unternehmen einen Verlust von 36,18 Mio. Euro aus, nach rund 5 Mio. Euro Minus im Jahr zuvor. Den Verlust begründet Frauenthal mit dem Verkauf der Automotive Sparte am Ende des Geschäftsjahres. Das Jahresergebnis der verkauften Sparte beziffert das Unternehmen mit minus 41,45 Mio. Euro.

Der Umsatz ging von rund 807 Mio. Euro auf 790,4 Mio. Euro zurück, geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervor. Wobei der Großteil davon auf den Handel entfiel. "In unserer Division Frauenthal Handel waren wir maßgeblich von der drastisch eingebrochenen Baukonjunktur und dem massiven Preiskampf im Sanitär- und Heizungsmarkt betroffen", kommentierte der Vorstand die Entwicklung im technischen Großhandel. "Trotz dieser angespannten Rahmenbedingungen konnten wir unsere Marktführerschaft behaupten und in einigen Bereichen wie Elektromaterial und Wärmepumpen sogar ausbauen."

Neue Sparte Immobilien

Im Vorjahr brachte Frauenthal drei bestehende Liegenschaften in Wels, Gerasdorf und Kematen mit einer Fläche von 50.000 Quadratmetern in eine eigenständige Sparte Immobilien ein. Die an Frauenthal vermieteten Objekte bringen jährlich Mieterträge von 3 Mio. Euro. Die neue Sparte soll in den Bereichen Projektentwicklung, Bauträgertätigkeit sowie in der Entwicklung von Gewerbe- und Wohnimmobilien tätig sein.

Die Frauenthal Holding verdoppelte im Vorjahr das Betriebsergebnis auf 13,36 Mio. Euro. Das Finanzergebnis fiel mit minus 6,5 Mio. Euro besser aus als ein Jahr zuvor (-8,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Steuern drehte von minus 2,17 Mio. Euro auf plus 6,83 Mio. Euro.