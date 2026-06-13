Immo-Portal mit neuer  Preis-Check-Funktion

IMMOunited-Chef startet einzigartiges Immobilien-Portal und spricht mit oe24 über die Frage „Kaufen oder Mieten.“

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Wohnungen sind teurer geworden. Blickt man zurück auf das Jahr 2010, kosten Wohnungen mittlerweile im Durchschnitt 120% mehr, haben sich im Preis also mehr als verdoppelt. Die Nettoeinkommen in Österreich sind aber nur um 73% gestiegen, teilt die Statistik Austria mit.

Kaufen oder Mieten: Entscheidung erleichtern

Kaufen und Mieten kostet mittlerweile mehr als früher, das bestätigt auch IMMOunited-Chef Roland Schmid im oe24-Gespräch: „Wenn man in die Zukunft sieht, dürften die Preise für die Miete, wie auch für den Kauf, steigen. Wie man die richtige Entscheidung trifft, dabei hilft unser neues Immo-Portal.“

Preis-Check

Dort gibt es für alle Immobiliensuchenden die auf jeden Fall noch bis zum Jahresende kostenlose Funktion des Preis-Checks. Wer sich angemeldet hat, muss unter dem jeweiligen Inserat nur auf den Preis-Check klicken und erhält direkt eine Übersicht, ob die Immobilie im Vergleich günstig oder eher gehoben inseriert ist. Der geschätzte Wert wird dem Inseratspreis gegenübergestellt. Für IMMOunited ist das möglich, weil man als größter Grundbuchspezialist Österreichs Zugriff auf enorm viele Transaktionsdaten hat und so den Preis einer Immobilie und deren Eigenschaften mit den Preisen im Umkreis vergleichen kann.

„Das ist in Österreich einzigartig“, sagt Roland Schmid. „Auf jeden Fall bietet der Preis-Check eine gute Basis, wenn jemand dann zum Makler geht. Wir wollen jedem helfen, die richtige Wohnung zu finden und ihm zeigen, was er für sein Geld bekommen kann.“

Österreichs Kicker fahren auf Portal ab

IMMOunited-Portal. © IMMOunited

Unter immounited.com findet man bereits mehr als 36.000 Inserate von hunderten Maklern und Bauträgern – und das, obwohl man erst mit dem Start der Fußball-WM den Sprung an die Öffentlichkeit gewagt hat – dann aber gleich mit großen Kanonen und einem Werbevideo der österreichischen Fußballnationalmannschaft, die lieber in der Kabine Immobilien checkt, als zum Anpfiff am Spielfeld anzutanzen.

„Schon vor zwei Jahren haben wir einen Spot mit Austro-Fußballern gedreht“, sagt Schmid.

„Da war es naheliegend, jetzt mit dem gesamten Team zu drehen. Fußball verbindet Menschen, schafft Emotionen und steht für Teamgeist, Leidenschaft und Vertrauen – Werte, die auch für unser Portal gelten.“

Immo-Experte zum Faktor Politik

Der Wiener Roland Schmid (50) hat die IMMOunited GmbH seit 2007 aufgebaut und zur Marktführerin in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten gemacht. „Ich hatte mein Unternehmen im Vorjahr grundsätzlich an die Scout-Gruppe verkauft“, sagt er oe24. „Aber die Kartellbehörden haben den Deal verhindert. Also haben wir gesagt, wir nutzen unsere jahrzehntelange Erfahrung jetzt für ein Portal, das auch Privatkunden zugute kommt.“

Für die Politik hat er einen Rat: „Die Preistreiber für höherpreisige Wohnungen sind zum einen teureres Material. Aber auch Energie- und Personalkosten. Hier sollte die Politik für Entlastung sorgen.“