KW 25
Das sollten Sie in der Woche vom 15. Juni bis 21. Juni laut Mondkalender tun
Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.06. - 21.06.
Montag - 15. Juni 2026
- Neumond
- Zwillinge
Der Zwilling Neumond hat Einfluss auf den Magen. Wer also gestern zu viel gegessen hat, kann das durchaus heute noch spüren. Ein Fasttag würde helfen.
Dienstag - 16. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Heute ist nochmal ein unruhiger Tag. Atemübungen helfen. Machen Sie zudem Gymnastik für einen schönen Busen.
Mittwoch - 17. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Krebs
Heilkräuter sammeln und trocknen lassen. Alle Balkon-, Topf- und Kübelpflanzen gut gießen. Die linke Hand fest massieren, weil es die Milz anregt.
Donnerstag - 18. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Strapaziertes Haar sollte an Löwe geschnitten werden. Herzkranken Menschen tut Hektik nie gut. An Löwe noch weniger. Obst- oder Gemüsetag einlegen.
Freitag - 19. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Löwe
Mani- und Pediküre, bei schwachen Nägeln. Wer dünnes Haar hat, heute zumindest Spitzen schneiden. Und: Grün beruhigt heute!
Samstag - 20. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Jungfrauentage sind Pflanzentage! Fast alle Gewächse vertragen heute das Um- und Einpflanzen.
Sonntag - 21. Juni 2026
- Mond nimmt zu
- Jungfrau
Am Abend besser auf gegrilltes Gemüse setzen, statt Fleisch. Heute lieber keine Früchte einkochen - Schimmelgefahr!
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