Das sollten Sie in der Woche vom 15. Juni bis 21. Juni laut Mondkalender tun

Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.

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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.06. - 21.06.

Montag - 15. Juni 2026

Neumond

Zwillinge

Der Zwilling Neumond hat Einfluss auf den Magen. Wer also gestern zu viel gegessen hat, kann das durchaus heute noch spüren. Ein Fasttag würde helfen.

Dienstag - 16. Juni 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Heute ist nochmal ein unruhiger Tag. Atemübungen helfen. Machen Sie zudem Gymnastik für einen schönen Busen.

Mittwoch - 17. Juni 2026

Mond nimmt zu

Krebs

Heilkräuter sammeln und trocknen lassen. Alle Balkon-, Topf- und Kübelpflanzen gut gießen. Die linke Hand fest massieren, weil es die Milz anregt.

Donnerstag - 18. Juni 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Strapaziertes Haar sollte an Löwe geschnitten werden. Herzkranken Menschen tut Hektik nie gut. An Löwe noch weniger. Obst- oder Gemüsetag einlegen.

Freitag - 19. Juni 2026

Mond nimmt zu

Löwe

Mani- und Pediküre, bei schwachen Nägeln. Wer dünnes Haar hat, heute zumindest Spitzen schneiden. Und: Grün beruhigt heute!

Samstag - 20. Juni 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Jungfrauentage sind Pflanzentage! Fast alle Gewächse vertragen heute das Um- und Einpflanzen.

Sonntag - 21. Juni 2026

Mond nimmt zu

Jungfrau

Am Abend besser auf gegrilltes Gemüse setzen, statt Fleisch. Heute lieber keine Früchte einkochen - Schimmelgefahr!