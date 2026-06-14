KW 25

Das sollten Sie in der Woche vom 15. Juni bis 21. Juni laut Mondkalender tun

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Mondexpertin und Autorin Johanna Paungger Poppe nutzt die Weisheit der Mondphasen, um Ihre Woche bewusst zu gestalten – für Entscheidungen, Projekte oder Ihr Wohlbefinden. Lassen Sie sich von den Mondzyklen inspirieren und lernen Sie, mit der Energie des Mondes im Einklang zu leben.
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Ihr wöchentlicher Mondkalender: 15.06. - 21.06.

Montag - 15. Juni 2026

  • Neumond
  • Zwillinge

Der Zwilling Neumond hat Einfluss auf den Magen. Wer also gestern zu viel gegessen hat, kann das durchaus heute noch spüren. Ein Fasttag würde helfen.

Dienstag - 16. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Heute ist nochmal ein unruhiger Tag. Atemübungen helfen. Machen Sie zudem Gymnastik für einen schönen Busen.

Mittwoch - 17. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Krebs

Heilkräuter sammeln und trocknen lassen. Alle Balkon-, Topf- und Kübelpflanzen gut gießen. Die linke Hand fest massieren, weil es die Milz anregt.

Donnerstag - 18. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Strapaziertes Haar sollte an Löwe geschnitten werden. Herzkranken Menschen tut Hektik nie gut. An Löwe noch weniger. Obst- oder Gemüsetag einlegen.

Freitag - 19. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Löwe

Mani- und Pediküre, bei schwachen Nägeln. Wer dünnes Haar hat, heute zumindest Spitzen schneiden. Und: Grün beruhigt heute!

Samstag - 20. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Jungfrauentage sind Pflanzentage! Fast alle Gewächse vertragen heute das Um- und Einpflanzen.

Sonntag - 21. Juni 2026

  • Mond nimmt zu
  • Jungfrau

Am Abend besser auf gegrilltes Gemüse setzen, statt Fleisch. Heute lieber keine Früchte einkochen - Schimmelgefahr!

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