Liebe, Geld oder Neustart? DAS hält der Vollmond am 29.07.2026 für Sie bereit

Machen Sie sich bereit für einen astrologischen Wendepunkt. Heute, am 29. Juli 2026, erwartet uns am Himmel ein Spektakel, das tiefgreifende Veränderungen in unser Leben bringt. Was der sogenannte "Donnermond" für Liebe, Karriere und Ihr persönliches Glück bedeutet, erfahren Sie hier.

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Ganz genau um 16:35 Uhr (MESZ) erreicht der Vollmond im Juli 2026 seinen Höhepunkt. Der Mond steht im freiheitsliebenden Luftzeichen Wassermann und trifft dort auf Pluto, den Planeten der Transformation. Gleichzeitig strahlt die Sonne im feurigen Löwen und verbündet sich eng mit dem Glücksplaneten Jupiter. Die Botschaft der Sterne ist klar: Alte Fesseln werden gesprengt. Es ist an der Zeit, toxische Beziehungen und Selbstzweifel loszulassen und mutig Ihre wahre, authentische Essenz zu leben.

So betrifft der Vollmond am 29. Juli IHR Sternzeichen

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Widder (21. März – 20. April)

Ihr soziales Umfeld steht im Mittelpunkt. Der Vollmond zwingt Sie dazu, Ihren Freundeskreis auszumisten. Wer unterstützt Sie wirklich, und wer raubt Ihnen nur Energie? Sie finden jetzt mutig zu den Menschen, die Ihre wilde, feurige Seite nicht dämpfen, sondern feiern. Ein unerwartetes Netzwerk könnte Ihnen jetzt beruflich Türen öffnen.

Stier (21. April – 20. Mai)

Karriere-Boost incoming. Die Wassermann-Energie wirbelt Ihre berufliche Komfortzone kräftig durcheinander. Vielleicht ist es an der Zeit für einen Jobwechsel oder Sie fordern endlich die Gehaltserhöhung ein, die Sie verdienen. Trauen Sie sich, aus gewohnten Routinen auszubrechen, der Mut zum Risiko zahlt sich jetzt aus.

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Ihr Fernweh ruft und Ihr Geist lechzt nach neuem Input. Dieser Vollmond öffnet Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Welt. Ob eine spontane Reise, die Planung einer Weiterbildung oder ein tiefsinniges Gespräch, das Ihre Weltanschauung auf den Kopf stellt: Sie sind bereit für das nächste große Abenteuer.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Für Sie wird es hoch emotional, lieber Krebs. Dieser Vollmond beleuchtet Themen wie Intimität, gemeinsames Geld und versteckte Ängste. Pluto hilft Ihnen dabei, emotionalen Ballast abzuwerfen. Es ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Altlast endgültig hinter sich zu lassen. Die Belohnung? Eine nie dagewesene innere Stärke.

Löwe (23. Juli – 23. August)

Der Vollmond steht genau in Ihrem Gegenüber (Wassermann) und fokussiert sich voll auf Ihre Partnerschaften. Mit der Sonne und Jupiter in Ihrem eigenen Zeichen strotzen Sie nur so vor Selbstbewusstsein. Jetzt entscheiden Sie: Welche Beziehungen (ob romantisch oder geschäftlich) wachsen mit Ihnen mit, und wo ist es Zeit für einen Cut? Sie machen keine halben Sachen mehr.

Jungfrau (24. August – 23. September)

Die Work-Life-Balance ruft nach einem radikalen Neustart. Sie neigen dazu, sich für andere aufzuopfern, doch die rebellische Mond-Energie fordert jetzt: "Me-Time!" Verändern Sie Ihre täglichen Routinen, setzen Sie Grenzen im Job und stellen Sie Ihre Gesundheit an erste Stelle. Eine neue Gewohnheit, die Sie heute beginnen, wird Ihr Leben nachhaltig verbessern.

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Waage (24. September – 23. Oktober)

Flirten, Feiern, pure Leidenschaft! Für die Waage wird dieser Vollmond magisch. Es ist eine extrem kreative und romantische Phase. Single? Die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt unerwartet knistert, ist riesig. Vergeben? Entfacht das Feuer neu. Erlauben Sie es sich, aus vollem Herzen Spaß zu haben und Ihr inneres Kind tanzen zu lassen.

Skorpion (24. Oktober – 22. November)

Family first, aber auf Ihre Art. Der Wassermann-Vollmond bringt Veränderungen in Ihr Zuhause und Ihre familiären Wurzeln. Vielleicht steht ein Umzug an oder Sie brechen endlich mit einem alten, toxischen Familienmuster. Sie kreieren sich jetzt genau den "Safe Space", den Sie brauchen, um in Zukunft richtig durchstarten zu können.

Schütze (23. November – 21. Dezember)

Ihr Kommunikationssektor explodiert förmlich vor Ideen. Sie haben wichtige Dinge zu sagen und die Menschen hängen Ihnen an den Lippen. Wenn Sie ein Projekt pitchen, einen wichtigen Vertrag unterschreiben oder ein klärendes Gespräch führen müssen: Jetzt ist der Moment. Ihre Authentizität ist Ihre stärkste Waffe.

Steinbock (22. Dezember – 20. Jänner)

Dieser Vollmond wirft einen hellen Schein auf Ihre Finanzen und Ihre Werte. Sie erkennen plötzlich neue Einkommensquellen oder machen sich frei von alten materiellen Ängsten. Es geht aber auch um den eigenen Selbstwert: Machen Sie sich nicht länger von Leistung abhängig. Sie sind genug.

Wassermann (21. Jänner – 19. Februar)

Der Vollmond in Ihrem eigenen Zeichen verpasst Ihnen das ultimative "Glow-up", innerlich wie äußerlich. In Verbindung mit Pluto legen Sie alte Häute ab wie eine Schlange. Werden Sie zur mutigsten, lautesten und authentischsten Version Ihrer selbst. Vergessen Sie, was andere von Ihnen erwarten. Ihr neues Lebenskapitel beginnt genau hier und jetzt.

Fische (20. Februar – 20. März)

Für Sie schließt sich ein karmischer Kreis. Dieser Vollmond zieht Sie in eine tiefe, spirituelle Phase der Ruhe. Achten Sie auf Ihre Träume und Ihre Intuition, denn sie senden Ihnen in diesen Tagen klare Botschaften. Nehmen Sie sich am 29. Juli Zeit für Meditation oder ein entspannendes Bad. Sie heilen alte Wunden im Verborgenen, um bald umso heller strahlen zu können.