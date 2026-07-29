Aufgepasst! Darum wirkt der Vollmond heute riesengroß

Heute lohnt sich der Blick zum Himmel ganz besonders: Der Juli-Vollmond – auch als Heumond oder Bockmond bekannt – geht auf und wirkt für viele Beobachter außergewöhnlich groß. Doch dahinter steckt kein astronomisches Wunder, sondern ein verblüffender Trick unseres Gehirns.

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Der Vollmond erreicht seine exakte Phase am 29. Juli 2026 um 16.35 Uhr. Sichtbar wird er allerdings erst am Abend, wenn er – je nach Standort – zwischen etwa 21.00 und 21.30 Uhr aufgeht. Besonders spektakulär wirkt der Mond direkt nach dem Aufgang.

Der Grund dafür ist die sogenannte Mondtäuschung. Astrophysiker Dr. Björn Voss, Direktor des Planetariums Hamburg, erklärt in einer Mitteilung des Planetariums: Obwohl der Mond tatsächlich nicht größer wird, erscheint er uns am Horizont deutlich mächtiger. Unser Gehirn schätzt den Horizont als weiter entfernt ein als den Himmel direkt über uns. Gleichzeitig vergleichen wir den Mond unbewusst mit Bäumen, Häusern oder Bergen – dadurch wirkt er riesig.

Warum der Juli-Vollmond so tief steht

Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Im Sommer zieht der Vollmond besonders flach über den Himmel. Das liegt daran, dass der Mond der Sonne am Himmel immer gegenübersteht. Während die Sonne im Juli sehr hoch steht, verläuft die Bahn des Vollmondes entsprechend tief über dem Horizont. Dadurch bleibt die optische Täuschung besonders lange bestehen.

Wer den Mond möglichst eindrucksvoll erleben möchte, sollte deshalb direkt nach seinem Aufgang nach draußen gehen. Auch in der Nacht davor und danach erscheint die Mondscheibe für das menschliche Auge nahezu vollständig.

Heumond, Bockmond oder Donnermond?

© Anadolu via Getty Images

Der Juli-Vollmond trägt gleich mehrere traditionelle Namen. Als Heumond erinnert er an die Heuernte im Hochsommer. Der Name Bockmond bezieht sich darauf, dass Rehböcke in dieser Zeit ein neues Geweih ausbilden.

Daneben gibt es noch weitere historische Bezeichnungen wie Donnermond, der auf die häufigen Sommergewitter verweist, oder Kräutermond, weil früher im Juli viele Heil- und Gewürzkräuter gesammelt wurden.

Ein Himmelsspektakel, das sich lohnt

Wer heute Abend einen freien Blick Richtung Horizont hat, sollte die Gelegenheit nutzen. Der Juli-Vollmond bietet zwar keinen echten Größenrekord – durch die Mondtäuschung wirkt er aber so beeindruckend wie kaum zu einer anderen Jahreszeit. Für viele ist genau das einer der schönsten Himmelsmomente des Sommers.