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Während Schleppflug

Motorausfall: Kleinflugzeug musste notlanden

Ein gelbes Kleinflugzeug ist nach einem Unfall am Flussufer und im Gebüsch gelandet.
© ZOOM.TIROL
Der Pilot des Segelfliegers im Schlepptau konnte sich noch rechtzeitig ausklinken.
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Ein Zwischenfall mit einem Motor- und einem Segelflugzeug hat am Mittwochmittag in Kirchdorf in Tirol einen Einsatz von Feuerwehr, Rettung und Polizei ausgelöst. Das Motorflugzeug musste nach ersten Erkenntnissen im Bereich der Großache notlanden. Verletzt wurde dabei niemand.

Motorausfall beim Schleppflug

Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr während eines Schleppflugs. Das Motorflugzeug zog einen Segelflieger, als es vermutlich zu einem Motorausfall kam. Dem Piloten des Segelflugzeugs gelang es rechtzeitig, sich vom Schleppseil auszuklinken und den Flug eigenständig fortzusetzen.

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Das Motorflugzeug setzte schließlich im Bereich der Großache zur Notlandung an. Dabei wurde es beschädigt. Sowohl der Pilot des Motorflugzeugs als auch jener des Segelflugzeugs gelten als erfahrene einheimische Flieger.

Ein gelbes Kleinflugzeug ist im Grünen neben einem Bach verunglückt, Feuerwehrleute sind vor Ort.
Der gelbe Flieger landete neben dem Bachbett. © ZOOM.TIROL

Nach ersten Informationen wurde bei dem Zwischenfall niemand verletzt. Feuerwehr Kirchdorf in Tirol, Rettungsdienst und Polizei standen im Einsatz. Die genaue Ursache des vermuteten Motorausfalls wird nun untersucht.

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