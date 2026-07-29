Messerattacke beim Westbahnhof: Frau verletzt

Die 33-jährige Österreicherin erlitt unter anderem Schnittverletzungen im Gesicht.

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Ein heftiger Streit im Drogenmilieu brach am Dienstagabend am Europaplatz in Wien-Fünfhaus zuerst zwischen zwei Männern aus. Es soll dabei um Geld gegangen sein.

Streit eskalierte völlig

Nach bisherigen Ermittlungen soll sich dann eine Bekannte eines der Streithähne, eine 33-jährige Wienerin, in den Konflikt eingemischt und schließlich auf den Kontrahenten, einen 30-jährigen Österreicher, losgegangen sein. Die Frau soll plötzlich ein Messer gezogen und versucht haben, den Mann zu attackieren.

Der 30-Jährige entriss ihr daraufhin die Waffe und fügte ihr Schnitt- und Stichverletzungen im Gesicht sowie an der rechten Hand zu. Als die 33-Jährige flüchten wollte, soll er ihr zudem gegen den Bauch getreten haben.

Polizei griff rasch ein

Beamte der Stadtpolizeikommanden Ottakring und Josefstadt nahmen den Messerstecher kurz nach dem Vorfall fest. Die Waffe, die er beim Eintreffen der Einsatzkräfte weggeworfen haben soll, wurde sichergestellt.

Die verletzte Frau, sie erlitt unter anderem Schnittverletzungen im Gesicht, wurde von der Berufsrettung Wien medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen sie wird wegen des Verdachts der versuchten schweren Körperverletzung sowie nach dem Waffengesetz ermittelt.

Der 30-Jährige wurde wegen des Verdachts der absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt und befindet sich weiterhin in polizeilichem Gewahrsam. Er konnte vorerst nicht befragt werden.