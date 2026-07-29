Kleinbusse krachen frontal zusammen: Ein Toter, sieben Verletzte

Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen.

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Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Sieben Insassen wurden verletzt - zwei davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Schwarzach und Salzburg transportiert werden mussten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Einheimischen handeln, der zweite Wagen soll mit Touristen besetzt gewesen sein.

Unfall Piesendorf © FF Zell am See

"Leider ist aufgrund der schweren Verletzungen und trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen eine Person noch an der Unfallstelle verstorben", berichtete Einsatzleiter Thomas Huber vom Roten Kreuz. Die Feuerwehr musste zwei eingeklemmte Personen aus den Wracks befreien, fünf leichter verletzte Personen wurden von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Unfall hatte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Das Rote Kreuz war mit fast 40 Kräften im Einsatz, darunter acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams. Die Feuerwehr rückte mit 25 Leuten aus.