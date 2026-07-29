Chronik
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Unfall im Pinzgau

Kleinbusse krachen frontal zusammen: Ein Toter, sieben Verletzte

Großeinsatz von Feuerwehr und Rettung nach schwerem Verkehrsunfall mit zwei Vans bei Nacht.
© FF Zell am See
Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen.
OE24 auf Google bevorzugen

Beim Zusammenstoß zweier Kleinbusse auf der Mittersiller Straße (B168) in Piesendorf (Pinzgau) ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Sieben Insassen wurden verletzt - zwei davon so schwer, dass sie mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser nach Schwarzach und Salzburg transportiert werden mussten. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Bei dem Toten dürfte es sich um einen Einheimischen handeln, der zweite Wagen soll mit Touristen besetzt gewesen sein.

Feuerwehrleute arbeiten nachts an der Unfallstelle mit zwei stark beschädigten Autos.
Unfall Piesendorf © FF Zell am See

"Leider ist aufgrund der schweren Verletzungen und trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen eine Person noch an der Unfallstelle verstorben", berichtete Einsatzleiter Thomas Huber vom Roten Kreuz. Die Feuerwehr musste zwei eingeklemmte Personen aus den Wracks befreien, fünf leichter verletzte Personen wurden von der Rettung in das Krankenhaus Zell am See gebracht. Der Unfall hatte für einen Großeinsatz der Rettungskräfte gesorgt. Das Rote Kreuz war mit fast 40 Kräften im Einsatz, darunter acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kriseninterventionsteams. Die Feuerwehr rückte mit 25 Leuten aus.

Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften bei einem nächtlichen Unfall in Piesendorf.
Unfall Piesendorf © FF Zell am See

Auch interessant

Alaba-Poker: Dieser Klub ist plötzlich Favorit

Starkregen, Hagel, Sturm: Hier drohen heute Unwetter

Rekordflug: Airbus ist mehr als 24 Stunden in der Luft

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kleinbusse krachen frontal zusammen: Ein Toter, sieben Verletzte

Wetter-Experte warnt: "Hey Leute, da kommt was auf uns zu!"

Wendler verwechselt Auftrittsort

Ist dein Wort dabei? Das sind die Top 10 Jugendwörter 2026

Fast alle E-Scooter auf unseren Straßen sind illegal

Großeinsatz: 8000 m² Wald in Flammen

Salzburg: Fliegerbombe gefunden - Kindergarten evakuiert

Grippe: Jetzt geht Welle richtig los

Wassermelonen im großen Pestizid-Check

Überraschende Wende im Feuer-Mord