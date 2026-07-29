Starkregen, Hagel, Sturm: Hier drohen heute Unwetter

In Teilen Österreichs muss man am Mittwoch mit heftigen Gewittern rechnen.

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Nach der Sonne steigt die Unwettergefahr: Österreich startet mit viel Sonnenschein in den Mittwoch, doch im Laufe des Tages nehmen die Gewitter deutlich zu. Mit Höchstwerten zwischen 29 und 35, regional sogar bis zu 36 Grad, beginnt zugleich die nächste Hitzewelle.

Am Vormittag zeigt sich der Himmel noch häufig wolkenlos. Lediglich im Westen ziehen zunächst einige Wolken durch, ehe sich über den Alpen zunehmend Quellwolken bilden. Ab dem frühen Nachmittag steigt vor allem zwischen dem Arlberg und dem Mostviertel die Wahrscheinlichkeit für Regenschauer und Gewitter. Im weiteren Tagesverlauf breiten sich diese vom Montafon bis zu den Schladminger Tauern aus und können sich bis ins südliche Niederösterreich verlagern.

Heftige Gewitter

Lokal besteht Unwettergefahr: Die Gewitter können kräftigen Starkregen, Hagel und stürmische Böen bringen. Während im Osten zeitweise lebhafter Südwind weht, bleibt der Wind in den übrigen Landesteilen meist nur schwach bis mäßig.

© Getty Images

Am Abend beruhigt sich das Wetter wieder. Letzte Schauer und Gewitter im Bergland klingen rasch ab, anschließend setzt sich vielerorts eine trockene und oft sternenklare Nacht durch. Die Temperaturen gehen auf 15 bis 22 Grad zurück, in Gebieten mit abendlichen Gewittern kann es örtlich auf rund 12 Grad abkühlen.

Die Wetterberuhigung ist allerdings nur von kurzer Dauer. Bereits am Donnerstag setzt sich die Hitzewelle mit Temperaturen von über 30 Grad fort, bevor zum Wochenende erneut kräftige Gewitter drohen.