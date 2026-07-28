Villacher Kirchtag schlägt wegen Hitzewelle Alarm

Seit zwei Tagen läuft der traditionelle Villacher Kirchtag, doch am kommenden Wochenende macht die enorme Hitze den Veranstaltern zu schaffen.

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Alle Jahre wieder lockt der Villacher Kirchtag tausende Besucher nach Kärnten. Seit Sonntag herrscht in den Gassen wieder reges Treiben. Doch nun blicken die Veranstalter besorgt in die Zukunft.

Denn am kommenden Wochenende rollt die nächste Hitzewelle über das Land und könnte so auch zur großen Herausforderung für die Verantwortlichen werden. Schon ab Donnerstag ist mit Temperaturen bis zu 36 Grad zu rechnen, eine enorme Belastung für die Besucher.

Wie die "Kleine Zeitung" berichtet, wurden nun bereits erste Maßnahmen getroffen, um die Gesundheit der Gäste nicht zu gefährden. Denn gleichzeitig wird der Alkoholkonsum bei Weitem nicht weniger werden, was die Situation umso gefährlicher macht.

Mobile Brunnen aufgestellt

So wurden zusätzlich zu den bestehenden Trinkbrunnen zwei mobile Trinkwasserbrunnen am Gelände installiert. "Eine einfache Möglichkeit, sich zwischendurch abzukühlen, den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen und gut durch die heißen Tage zu kommen", sagt Kirchtagsobfrau Gerda Sandriesser (SPÖ) gegenüber der Zeitung.

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Weiters verweist der Kirchtagsverein auch darauf, schattige Plätze und Abkühlungsmöglichkeiten, wie Kirchen, aufzusuchen und eben genügend Wasser zu trinken. Die Einsatzkräfte sind auf jeden Fall schon in Alarmbereitschaft und für den Notfall vorbereitet.

Doch nicht nur die Hitze bereitet in Villach jede Menge Sorgen. Denn am Samstag ist zusätzlich mit heftigen Gewittern zu rechnen, die eine weitere Gefahr für die Feierlichkeiten darstellen.