Hundeköder mit Rasierklingen neben Spielplatz entdeckt

Ein Hundebesitzer hat in Althofen einen erschreckenden Fund gemacht. Nahe einem Kinderspielplatz lagen gefährliche Hundeköder.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Am Samstag gegen 13.15 Uhr meldete sich ein Hundebesitzer telefonisch bei der Polizeiinspektion Althofen. Er hatte im Nahbereich eines Kinderspielplatzes in der Gemeinde zwei Wurststücke entdeckt, die jeweils mit einer Rasierklinge präpariert waren.

Zusätzlich fiel auf, dass sich auf den mutmaßlichen Hundeködern ein bislang unbekanntes weißes Pulver befand. Die Beamten haben die ausgelegten Köder umgehend sichergestellt und für die weiteren Ermittlungen genau dokumentiert.

Bislang keine Tiere verletzt

Nach dem derzeitigen Stand der polizeilichen Ermittlungen ist durch diese versuchte Tierquälerei glücklicherweise kein Schaden entstanden. Die weiteren Erhebungen zu dem Fall und der genauen Zusammensetzung des Pulvers sind bereits im Gange.

Polizei bittet um Hinweise

Um die unbekannten Täter ausfindig zu machen, richtet die Polizei nun einen Aufruf an die Bevölkerung. Personen, die in der Umgebung des Fundortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich melden. Auch wer sonstige zweckdienliche Hinweise zur Herkunft der Wurststücke geben kann, wird dringend ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Althofen unter der Telefonnummer 059133/2129 in Verbindung zu setzen.