Am Wörthersee
Sommerlicher Lunch im Bistro-Stil
Eine Prise Savoir-vivre erwartet die Gäste im Gourmetrestaurant Hubert Wallner jeden Samstag von 13 bis 16 Uhr. Der Sternekoch präsentiert in seinem Restaurant bei Maria Wörth eine sommerliche Fusion aus südfranzösischer Leichtigkeit und Kärntner Genusskultur.
Jeden Samstag südfranzösische Leichtigkeit mit Kärntner Spitzenküche
Im Bistro-Style werden überwiegend kalte, leichte Speisen serviert, lediglich das warme Hauptgericht bildet den Höhepunkt. Das sommerlich wechselnde Fünf-Gänge-Menü zeigt beispielhaft die Handschrift der Küche: Schafskäse mit Wassermelone, Garnele mit Avocado und Ponzu, Artischocke mit Kaviar, Amur-Karpfen oder Wörthersee-Reinanke mit Buddhas Hand (eine aromatische Zitrusfrucht) und Dill. Den Schlusspunkt des Menüs setzen süße Paradeiser und Basilikum. www.hubertwallner.com
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