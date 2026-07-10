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Am Wörthersee

Sommerlicher Lunch im Bistro-Stil

© www.guenterstandl.de
Savoir-vivre trifft Kärnten: Sternekoch Hubert Wallner serviert samstags ein sommerlich-leichtes Bistro-Menü mit mediterranem Flair und regionalen Spitzenprodukten.
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Eine Prise Savoir-vivre erwartet die Gäste im Gourmetrestaurant Hubert Wallner jeden Samstag von 13 bis 16 Uhr. Der Sternekoch präsentiert in seinem Restaurant bei Maria Wörth eine sommerliche Fusion aus südfranzösischer Leichtigkeit und Kärntner Genusskultur.

Brunchen mit Seeblick im Gourmetrestaurant Hubert Wallner © Lukas Kirchgasser

Jeden Samstag südfranzösische Leichtigkeit mit Kärntner Spitzenküche

Im Bistro-Style werden überwiegend kalte, leichte Speisen serviert, lediglich das warme Hauptgericht bildet den Höhepunkt. Das sommerlich wechselnde Fünf-Gänge-Menü zeigt beispielhaft die Handschrift der Küche: Schafskäse mit Wassermelone, Garnele mit Avocado und Ponzu, Artischocke mit Kaviar, Amur-Karpfen oder Wörthersee-Reinanke mit Buddhas Hand (eine aromatische Zitrusfrucht) und Dill. Den Schlusspunkt des Menüs setzen süße Paradeiser und Basilikum. www.hubertwallner.com

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