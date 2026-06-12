Brioche & Brösel: So schmeckt Wien im Burger-Format

Vom Pop-up am Würstelstand zum fixen Burger-Lokal: "Brioche & Brösel" in der Rotenturmstraße 13 bringt ab sofort Wiener Küche im Streetfood-Format in die Innenstadt.

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Vom Pandemie-Projekt zum Burger-Hit

Der Star bleibt der legendäre Wiener Schnitzelburger, mit dem die Figlmüller Group bereits 2023 für Aufsehen sorgte. Damals wurden die Burger noch aus einem Würstelstand-Konzept heraus verkauft, nun gibt es erstmals eine eigene Küche, Sitzplätze und zahlreiche neue Kreationen. "Die Idee entstand mitten in der Pandemie, als alles geschlossen hatte. Wir haben in der Bäckerstraße die Fenster aufgemacht und den Menschen draußen den ersten Wiener Schnitzelburger gereicht. Und plötzlich standen sie wieder Schlange, mit dem nötigen Abstand natürlich. In diesem Moment war uns klar: Wien hat eine der großartigsten Küchen der Welt und sie gehört auch auf die Straße, in die Hand, in den Alltag. Brioche & Brösel war von Anfang an keine Frage des Ob, sondern des Wie. Mit dem neuen Lokal haben wir nun den Raum, das zu zeigen, was uns von Beginn an angetrieben hat: Wiener Küche, die man nicht erklären muss. Die man einfach kennt", erinnern sich Hans und Thomas Figlmüller an die Anfänge.

Burger mit Wiener Seele

Tafelspitzburger mit frischen Apfel- und Krenaromen © Figlmüller Group

Der Wiener Schnitzelburger, der Klassiker und zugleich Herzstück von Brioche & Brösel. Ein knusprig paniertes Wiener Schnitzel trifft auf ein fluffiges Brioche-Bun. Das besondere Geheimnis: die eingelegte Zitrone sie sorgt für den typisch Wiener Geschmack, was ihn von der gewöhnlichen Schnitzel-Semmel unterscheidet. Mit dem Tafelspitzburger setzt am auf klassische Wiener Wirtshauskultur. Zartes Tafelspitzfleisch wird mit den klassischen Beilagen, wie Apfelkren und Kartoffelstroh kombiniert – eine zu einer Hommage an eines der bekanntesten Gerichte Wiens. In den Backhendlburger kommt saftiges, goldbraun gebackenes Hühnerfilet mit Gurkensalat und dem klassischen Figlmüller-Kartoffelsalat. Die erste vegetarische Burger-Kreation des Hauses. Der "No Hendl" interpretiert den Backhendlburger fleischlos und zeigt, dass Wiener Küche auch ohne Fleisch funktionieren kann.

Zum Dessert - ein Apfelstrudel-Burger, – die wohl ungewöhnlichste Kreation. © Figlmüller Group

Neben Schnitzel-, Tafelspitz- und Backhendlburgern wartet die Speisekarte mit Kaiserschmarrn-Pommes und sogar einem Apfelstrudel-Burger als süße Verführung auf – die wohl ungewöhnlichste Kreation auf der Karte. Das Milcheis gibt‘s mit Marillenknödel-, Mannerschnitten- und Soletti-Caramel-Topping.

Die offene Küche von Brioche & Brösel © Figlmüller Group

Vom Terminal bis zum Selbstzapfer

Das neue Lokal verbindet traditionelle Wiener Küche mit modernem Fast Food – und setzt dabei konsequent auf Digitalisierung. Bestellt wird ausschließlich an Selbstbedienungs-Terminals, klassische Kassen sucht man vergeblich. Auch Bargeld hat hier ausgedient: Bezahlt wird nur elektronisch. Und mit dem QR-Code muss man sich sein Bier oder den Spritzer selbst zapfen.

Wiener Design für Wiener Burger

Ein bisschen McDonald's, aber mit viel mehr Wien. Statt Big Mac gibt's Schnitzelburger, statt US-Feeling Wiener Seele – und aus dem Würstelstand von einst ist jetzt ein vollwertiges Burger-Lokal geworden. Nicht nur kulinarisch setzt das neue Burger-Lokal Brioche & Brösel auf Wiener Eigenständigkeit. Die Wiener Seele wird hier sichtbar – vom ersten Blick auf das Logo bis hin zur Burgerverpackung. Auch im Inneren des Lokals wird die Geschichte des Wiener Imbisses neu erzählt. Verantwortlich dafür ist das renommierte Architekturbüro BWM Designers & Architects. Das Interieur verbindet klassische Wiener Elemente mit urbanem Zeitgeist. Grünes Linoleum mit geprägtem Wiener Geflecht, Edelstahl und der Naturstein Grigio Alpi schaffen eine Atmosphäre, die vertraut wirkt und gleichzeitig modern daherkommt.

So entsteht mitten in der Wiener Innenstadt ein Lokal, das nicht nur mit Schnitzelburgern, sondern auch mit seinem unverwechselbaren Design ein klares Bekenntnis zur Stadt ablegt.

Öffnungszeiten: vorerst täglich von 11.30 bis 22 Uhr. www.briocheundbroesel.at