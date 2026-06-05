Lokaltipp

Graz: Vietnam neu gedacht

© Fabsab Media
'Vina': Streetfood-Classics als Gourmetmenü. Grazer Szene-Vietnamese eröffnet Fine-Dine-Séparée
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Mit dem neu en "VINA Fine Dine" hebt das Grazer Spitzenrestaurant VINA die vietnamesische Küche auf eine neue Genussstufe. In einem exklusiven Separee mit 20 Plätzen interpretiert Haubenkoch Robert Nguyen traditionelle Streetfood-Klassiker als elegante Fine-Dining-Ge richte – wahlweise à la carte oder als sechsgängiges Degustationsmenü.

Exotisch: Wellhornschne cke in Saté-Chili-Sauce. © Fabsab Media

Authentische Aromen aus Vietnam

Ein Besuch ist wie ein Kurzurlaub in Vietnam. Den Auftakt bilden raffinierte Happen wie getrockneter Wolfsbarsch, knusprige Lotuswurzel und Schweinefleisch im aromatischen Tía-tô Blatt. Die kreative Handschrift des Kochs zeigt sich bei den Venusmuscheln im Zitronengras Ingwer-Sud, den gedämpften Reisrollen mit Schweinefleisch und Gänseleber oder Wellhornschnecken in Saté Chili-Sauce. Die Reise endet bei Eierkaffee "Cà phê trng" zum Dessert. https://vina-restaurant.at/

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Authentische Aromen aus Vietnam

Haubenkoch Robert Nguyen © Fabsab Media

Menü & Weine

VIETNAMESISCHER BELLINI
Frisches Maracuja Püree | Champagner

***

CÁ KHÔ
Getrockneter Wolfsbarsch mariniert mit Cashew Öl
Zitronengras | Hausgemachte Tamarinde Fischsauce

NGÓ SEN
Scharf frittierte Lotuswurzel

TÍA TÔ
Faschiertes Schwein im Tía tô Blatt

***

GRUß AUS DER KÜCHE
PHO – HOMMAGE AN MAMA
Thi Ba Nguyen, älteste Haubenköchin der Welt

***

ỐC HẤP SẢ
Venusmuscheln im Zitronengras Ingwersüppchen
Kolfok – Nolens Volens Welschriesling 2023

BÁNH CUỐN
Gedämpfte Reis Crêpes mit Schweinefleisch
Gänseleber | eingelegte Sprossen | hausgemachte Fischsauce
Il Borro – Polissena Sangiovese 2019

ỐC XÀO SA TẾ LÁ
Wellhornschnecke in Saté-Chili Gewürzsauce mit Zitronengras
Arnaud Baillot – Savagnin Côtes du Jura 2023

CÀ TÍM XÀO
Gebratene Aubergine und Krabbenchip
Agnes Paquet – Auxey Duresses Blanc 2023

CƠM TẤM
Schweinerippchen, gebrochener Reis, Ei
Knewitz – Riesling Appenheim 2024

CÀ PHÊ TRỨNG
Vietnamesischer Egg Coffee | Klebereis, Bohnen, Kokos
Champagne Chavost – Paradoxe 2019 2023

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