Graz: Vietnam neu gedacht

'Vina': Streetfood-Classics als Gourmetmenü. Grazer Szene-Vietnamese eröffnet Fine-Dine-Séparée

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Mit dem neu en "VINA Fine Dine" hebt das Grazer Spitzenrestaurant VINA die vietnamesische Küche auf eine neue Genussstufe. In einem exklusiven Separee mit 20 Plätzen interpretiert Haubenkoch Robert Nguyen traditionelle Streetfood-Klassiker als elegante Fine-Dining-Ge richte – wahlweise à la carte oder als sechsgängiges Degustationsmenü.

Exotisch: Wellhornschne cke in Saté-Chili-Sauce. © Fabsab Media

Authentische Aromen aus Vietnam

Ein Besuch ist wie ein Kurzurlaub in Vietnam. Den Auftakt bilden raffinierte Happen wie getrockneter Wolfsbarsch, knusprige Lotuswurzel und Schweinefleisch im aromatischen Tía-tô Blatt. Die kreative Handschrift des Kochs zeigt sich bei den Venusmuscheln im Zitronengras Ingwer-Sud, den gedämpften Reisrollen mit Schweinefleisch und Gänseleber oder Wellhornschnecken in Saté Chili-Sauce. Die Reise endet bei Eierkaffee "Cà phê trng" zum Dessert. https://vina-restaurant.at/

Authentische Aromen aus Vietnam

Haubenkoch Robert Nguyen © Fabsab Media

Menü & Weine

VIETNAMESISCHER BELLINI

Frisches Maracuja Püree | Champagner

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CÁ KHÔ

Getrockneter Wolfsbarsch mariniert mit Cashew Öl

Zitronengras | Hausgemachte Tamarinde Fischsauce

NGÓ SEN

Scharf frittierte Lotuswurzel

TÍA TÔ

Faschiertes Schwein im Tía tô Blatt

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GRUß AUS DER KÜCHE

PHO – HOMMAGE AN MAMA

Thi Ba Nguyen, älteste Haubenköchin der Welt

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ỐC HẤP SẢ

Venusmuscheln im Zitronengras Ingwersüppchen

Kolfok – Nolens Volens Welschriesling 2023

BÁNH CUỐN

Gedämpfte Reis Crêpes mit Schweinefleisch

Gänseleber | eingelegte Sprossen | hausgemachte Fischsauce

Il Borro – Polissena Sangiovese 2019

ỐC XÀO SA TẾ LÁ

Wellhornschnecke in Saté-Chili Gewürzsauce mit Zitronengras

Arnaud Baillot – Savagnin Côtes du Jura 2023

CÀ TÍM XÀO

Gebratene Aubergine und Krabbenchip

Agnes Paquet – Auxey Duresses Blanc 2023

CƠM TẤM

Schweinerippchen, gebrochener Reis, Ei

Knewitz – Riesling Appenheim 2024

CÀ PHÊ TRỨNG

Vietnamesischer Egg Coffee | Klebereis, Bohnen, Kokos

Champagne Chavost – Paradoxe 2019 2023