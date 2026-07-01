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Viraler Sommersnack: Hier gibt's das Wassermelonen-Sandwich in Wien

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Der TikTok-Hit ist im 7. Bezirk gelandet, der Preis sorgt allerdings für Gesprächsstoff.
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Kaum ein Sommersnack geht derzeit auf Social Media so viral wie das WATAFATA-Sandwich. Statt Brot kommen zwei Scheiben Wassermelone zum Einsatz, dazwischen steckt cremiger Feta. Abgerundet wird das Ganze mit etwas Balsamico und frischer Minze. Was zunächst ungewöhnlich klingt, wird auf TikTok und Instagram gerade millionenfach geklickt und ist jetzt auch in Wien erhältlich.

Hier gibt's das WATAFATA-Sandwich

Wer den viralen Snack selbst probieren möchte, wird im Bome Café in der Lindengasse 5 im 7. Bezirk fündig. Das Wassermelonen-Sandwich wird dort jedes Wochenende von Freitag bis Samstag im Rahmen eines Pop-ups angeboten und kann abgeholt werden. Gerade an heißen Sommertagen ist der Snack eine leichte Alternative zu klassischen Sandwiches - süß, salzig und herrlich erfrischend zugleich.

Der Preis überrascht

So unkompliziert das Rezept auch ist, beim Preis müssen viele wohl zweimal hinschauen. Für ein WATAFATA-Sandwich werden 5,90 Euro fällig. Kein Schnäppchen - vor allem, wenn man bedenkt, dass sich der Trend-Snack auch ganz einfach zu Hause nachmachen lässt.

So gelingt der TikTok-Hit auch daheim

Das Rezept ist denkbar einfach:

  • Zwei dicke Scheiben Wassermelone
  • Ein Stück Feta
  • Ein paar Spritzer Balsamico
  • Frische Minzblätter

Alles zusammensetzen, fertig ist der virale Sommersnack. Wer also keine Lust auf das Pop-up hat, kann den TikTok-Hit in wenigen Minuten auch in der eigenen Küche nachbauen.

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