Sonnenfinsternis mit Cocktail: Hier schaut Wien am Mittwoch am schönsten in den Himmel

Am Mittwochabend wird es über Wien spektakulär: Der Mond schiebt sich vor die Sonne und sorgt für die stärkste Sonnenfinsternis seit 1999. Wer das seltene Naturschauspiel nicht einfach vom Balkon aus verfolgen möchte, kann es in Wien besonders stilvoll erleben – vom Rooftop mit Special-Cocktail bis zum Turm mit Panoramablick.

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Am 12. August 2026 lohnt es sich, den Blick nach oben zu richten. Ab etwa 19.22 Uhr beginnt in Wien eine partielle Sonnenfinsternis. Rund 89 Prozent der Sonne werden im Laufe des Abends vom Mond verdeckt – eine derart starke Verfinsterung gab es in Wien zuletzt 1999. Das Maximum fällt allerdings praktisch mit dem Sonnenuntergang zusammen, weshalb ein möglichst freier Blick Richtung Westen besonders wichtig ist.

Wer das Himmelsspektakel mit einem schönen Sommerabend und kühlen Drinks verbinden möchte, hat in Wien gleich mehrere Möglichkeiten.

Cayo Coco: Sonnenfinsternis mit Cocktail über den Dächern Wiens

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Der wohl stilvollste Platz für das Ereignis befindet sich auf dem Dach des The Hoxton Vienna. Die Rooftop-Bar Cayo Coco macht aus der Sonnenfinsternis kurzerhand einen Sundowner der besonderen Art.

Ab 19.22 Uhr wird auf dem Rooftop gemeinsam in den Himmel geschaut. Passend zum Anlass gibt es mit "The Eclipse" einen eigens kreierten Limited-Edition-Cocktail für diesen Abend. Zwischen Palmen, Drinks und Blick über die Dächer Wiens dürfte die Sonnenfinsternis hier eindeutig am meisten Urlaubsfeeling bekommen.

Wichtig: Wer bereits eine Sonnenfinsternis-Brille besitzt, sollte sie sicherheitshalber selbst mitbringen. Eine gewöhnliche Sonnenbrille schützt die Augen beim direkten Blick in die Sonne nicht ausreichend. Empfohlen werden spezielle zertifizierte Solar Viewer.

Donauturm: Sonnenfinsternis mit Panorama

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Noch höher hinaus geht es am Donauturm. Dank seiner exponierten Lage gehört er grundsätzlich zu den spannendsten Aussichtspunkten Wiens – und am Mittwoch wird der Blick über die Stadt noch spektakulärer.

Ab 19 Uhr werden dort kostenlose Schutzbrillen verteilt, solange der Vorrat reicht. Wer das Ereignis also mit einem Drink und anschließendem Dinner über Wien verbinden möchte, findet hier die wohl aussichtsreichste Variante des Abends.

Copa Beach: Eclipse Viewing mit Urlaubsfeeling

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Wer lieber mit den Füßen fast im Sand bleibt, kann zur Neuen Donau fahren. Auf Höhe der Reichsbrücke veranstaltet das Planetarium Wien am Copa Beach ein kostenloses gemeinsames Beobachten. Solar Viewer werden vor Ort gratis zur Verfügung gestellt.

Der Spot punktet mit Sommerabend-Feeling: Erst einen Drink oder etwas zu essen am Wasser holen, dann gemeinsam Richtung Sonne schauen. Einen kleinen Haken gibt es allerdings: Durch den tiefen Sonnenstand verschwindet die Sonne hier bereits gegen 19.50 Uhr hinter den Wienerwaldhügeln. Das eigentliche Maximum ist vom Copa Beach daher nicht mehr zu sehen.

Das Wichtigste: Nie ohne Schutzbrille schauen

So schön der Sonnenuntergang auch aussieht: Direkt in die teilweise verfinsterte Sonne darf man niemals ohne geeigneten Augenschutz blicken. Normale Sonnenbrillen reichen nicht aus. Auch Kameras, Ferngläser und Teleskope benötigen geeignete Sonnenfilter vor dem Objektiv.

Für alle, die Astronomie lieber mit Aperitivo als mit Teleskop verbinden, dürfte die Entscheidung ohnehin leicht fallen: Cocktail in der Hand, Rooftop unter den Füßen und eine Sonnenfinsternis über Wien – viel spektakulärer kann ein Mittwochabend kaum werden.