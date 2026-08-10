Sommer-Verlängerung: Die besten Sonnenziele in Europa für den September

Die Tage werden langsam kürzer, der September steht vor der Tür, doch vom Sommer-Aus kann noch keine Rede sein. Für viele ist der September sogar der perfekte Urlaubsmonat: Die Schulferien sind vorbei, die Strände leeren sich und vielerorts purzeln die Preise.

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Wer im September verreist, darf sich noch einmal auf jede Menge Sommerfeeling freuen, ganz ohne den großen Trubel der Hochsaison. Das Mittelmeer ist nach den heißen Sommerwochen noch herrlich warm und damit perfekt für einen entspannten Spätsommerurlaub. Wir zeigen Ihnen die schönsten Reiseziele, die gar nicht weit entfernt liegen.

Die Albanische Riviera

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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Paradies so nah ist? Albanien hat sich in den letzten Jahren vom Geheimtipp zum absoluten Trend-Ziel entwickelt und im September zeigt sich die Küste von ihrer besten Seite. Rund um Orte wie Ksamil, Saranda oder Himare erwarten Sie weiße Sandstrände, die an die Malediven erinnern, und türkisblaues Wasser. Während es im Sommer hier richtig voll werden kann, haben Sie im September die Buchten fast für sich allein und Sie profitieren von günstigen Preisen.

Wetter-Fakten: Herrliche 29 °C Lufttemperatur und 25 °C Wassertemperatur.

Kreta, Griechenland

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Wer im September noch einmal richtig Sommer tanken will, ist auf Kreta goldrichtig: Sonne, Wärme und jede Menge Urlaubsfeeling inklusive. Die größte griechische Insel bietet die perfekte Mischung: Sie können durch die idyllischen Gassen von Chania schlendern, an den berühmten rosafarbenen Stränden von Elafonissi baden oder in den Tavernen frischen Fisch genießen. Im September ist die drückende Hitze des Hochsommers einer angenehmen Wohlfühl-Temperatur gewichen. Perfekt, um Strandtage mit Ausflügen, etwa einer Wanderung durch die Samaria-Schlucht, zu verbinden.

Wetter-Fakten: Lufttemperaturen um die 28 °C und das Mittelmeer lockt mit warmen 24 °C.

Andalusien, Spanien

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Wenn Sie es im September richtig warm haben wollen, führt kein Weg an Südspanien vorbei. In Andalusien ist der Sommer noch lange nicht vorbei. Hier können Sie den Tag entspannt am Meer verbringen und abends bei angenehm warmen Temperaturen Tapas essen und Flamenco-Klängen lauschen. Während im Juli und August oft unbarmherzige Hitzewellen über Andalusien rollen, ist der September klimatisch viel angenehmer. Ideal auch für Ausflüge in Städte wie Sevilla oder Granada.

Wetter-Fakten: 32 °C Lufttemperatur und um die 21 °C Wassertemperatur für eine erfrischende Abkühlung.

Sardinien, Italien

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Sardinien ist berühmt für Buchten, die vor Schönheit fast unwirklich wirken. Wer den Trubel rund um den italienischen Ferienmonat August ("Ferragosto") geschickt umschifft, findet im September ein wahres Paradies vor. Die mondäne Costa Smeralda und die traumhaften Strände im Süden rund um Cagliari versprühen eine entspannte Ruhe. Sie bekommen in den besten Pizzerien problemlos einen Tisch und die Natur zeigt sich im weichen Herbstlicht von ihrer besten Seite.

Wetter-Fakten: Lufttemperaturen liegen bei idealen 26 bis 28 °C. Das Meer hat herrliche Badetemperatur.

Zypern

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Ihnen kann es eigentlich gar nicht heiß genug sein? Dann ist die Insel der Aphrodite Ihr perfektes Ziel. Zypern liegt im östlichsten Teil des Mittelmeers und profitiert deshalb von extrem langen Sommern. Während andernorts im Mittelmeerraum gegen Ende des Monats vereinzelt Regenwolken aufziehen können, lacht auf Zypern fast pausenlos die Sonne vom Himmel. Die Insel bietet zudem eine spannende Mischung aus griechischer Kultur, römischen Ausgrabungsstätten und lebhaftem Nachtleben.

Wetter-Fakten: Tagestemperaturen bis zu 34 °C und eine Badewannen-Wassertemperatur von 27 °C.

Malta

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Malta liegt noch weiter südlich als Sizilien und ist ein echter Mix der Kulturen. Hier treffen historische Festungsstädte auf dramatische Felsküsten und leuchtend blaue Lagunen (wie die berühmte "Blue Lagoon" auf der Nachbarinsel Comino). Im Hochsommer flirrt die Hitze über den alten Steinen der Hauptstadt Valletta oft so sehr, dass Sightseeing zur Qual wird. Im September hingegen herrscht das perfekte Gleichgewicht: Sie können morgens durch mittelalterliche Gassen wandern und nachmittags ins Meer springen. Zudem sind die Tauchbedingungen im September dank des warmen, klaren Wassers weltklasse.

Wetter-Fakten: Sommerliche 28 °C Lufttemperatur und das Meerwasser ist mit 25 °C immer noch angenehm badewannenwarm.

Die Algarve, Portugal

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Die Algarve ist weltberühmt für ihre ockerfarbenen Kalksteinklippen, die versteckten Meereshöhlen (wie die Höhle von Benagil) und endlos weite Sandstrände. Hier weht stets eine leichte, erfrischende Brise, die das Klima unfassbar angenehm macht. Der Atlantik ist bekannt dafür, eher erfrischend zu sein, doch im September hat er sich durch die langen Sommermonate aufgewärmt. Gleichzeitig verschwinden die Touristenmassen des Augusts. Es ist die beste Zeit, um sich im Wellenreiten zu probieren, an der Küste entlangzuwandern oder abends in einem kleinen Strandrestaurant den besten frischen Meeresfisch zu genießen.