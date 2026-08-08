Geheimtipp: Diese Insel hat die schönsten Strände des Mittelmeers

Abseits der bekannten Urlaubsmagnete vereint die französische Insel traumhafte Strände, wilde Natur und mediterrane Gelassenheit.

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Türkisblaues Meer, alpine Bergwelten und historische Orte machen Korsika zu einer vielseitigen Alternative im Mittelmeer. Wer den Sommerurlaub im Mittelmeer denkt, landet gedanklich meist auf Kreta, Mallorca oder an der türkischen Riviera. Doch während viele Küsten Europas Jahr für Jahr voller werden, gibt es noch Orte, an denen das Mittelmeer seinen ursprünglichen Rhythmus bewahrt hat. Die Insel Korsika gehört dazu und wird ab Wien von Austrian Airlines und Air Corsica angeflogen.

Die "Insel der Schönheit" begeistert mit Natur und Meer

Die französische Insel nördlich von Sardinien trägt nicht ohne Grund den Beinamen "Insel der Schönheit". Hier treffen schroffe Gebirge auf türkisblaues Wasser, duftende Macchia auf feinsandige Buchten. Auf vergleichsweise kleinem Raum entfaltet sich eine erstaunliche Vielfalt, die Reisende oft schon nach wenigen Tagen in ihren Bann zieht. Entlang der Küsten locken lange Sandstrände und versteckte Buchten, die für ihr kristallklares Wasser und jene Farbpalette aus Blau- und Türkistönen bekannt sind, die man sonst nur von Postkarten kennt.

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Bei Porto Vecchio lockt einer der bekanntesten Strände Korsikas, die Plage de Palombaggia, mit feinem weißen Sand und malerischen Pinienbäumen. In die pittoreske Altstadt von Porto Vecchio mit engen Gassen, kleinen Boutiquen und gemütlichen Cafés gelangt man über die steile Rue Dragut und die Rue Fontana Vecchia. Die Stadt liegt auf einem Hügel und besonders beeindruckend sind die alten Stadtmauern und der Panoramablick auf den Hafen.

Kulinarische Entdeckungen

Auch kulturell erzählt Korsika seine eigene Geschichte. Französische Lebensart verbindet sich hier mit italienischen Einflüssen, die sich in Architektur, Sprache und Kulinarik widerspiegeln.

In Ajaccio, Napoleons Heimatstadt, treffen mediterranes Lebensgefühl und Geschichte aufeinander. Die Inselhauptstadt ist der Geburtsort von Napoleon Bonaparte und begeistert mit ihrer Altstadt, palmengesäumten Promenade, bunten Märkten und gemütlichen Cafés direkt am Meer.

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Bonifacio, die Stadt auf den weißen Kalkfelsen, zählt zweifellos nicht nur zu den eindrucksvollsten Orten Korsikas, sondern auch zu den spektakulärsten Orten des Mittelmeers. Enge Gassen, historische Häuser und traumhafte Ausblicke auf das Meer verleihen der südlichsten Stadt der Insel eine einzigartige Atmosphäre.

Meer und Gebirge

Gerade diese Nähe von Meer und Gebirge macht den besonderen Reiz der Insel aus. Morgens baden, nachmittags wandern und den Abend in einem kleinen Hafenort ausklingen lassen – auf Korsika liegen die Möglichkeiten oft nur wenige Fahrminuten auseinander. Im Hinterland warten kleine Bergdörfer, in denen die Zeit langsamer vergeht. Auf Dorfplätzen treffen sich Einheimische zum Gespräch, in traditionellen Lokalen kommen regionale Spezialitäten auf den Tisch. Frischer Brocciu-Käse, würzige Figatellu-Wurst oder fangfrischer Fisch spiegeln die kulinarische Identität der Insel wider. Dazu ein Glas korsischer Wein – und der Abend fühlt sich an, als hätte er kein Ende.

Der Weg ist das Ziel

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Korsika ist kein Reiseziel, das man abhakt. Die Insel entfaltet ihren Charme Schritt für Schritt. Besonders schön lässt sie sich mit dem Mietwagen erkunden. Kurvenreiche Küstenstraßen wechseln sich mit einsamen Bergpässen ab, hinter jeder Biegung wartet ein neuer Ausblick. Wer sich Zeit nimmt, entdeckt eine Insel, die mehr bietet als Badeurlaub. Sie ist Rückzugsort, Naturerlebnis und mediterrane Lebensschule zugleich. Vielleicht liegt gerade darin ihre größte Stärke: Korsika verzichtet auf große Inszenierungen – und bleibt gerade deshalb lange in Erinnerung.

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