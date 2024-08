Auf frischer Tat ertappt: Besitzer stellt Dieb vom eigenen Auto per Zufall

Die Wiener Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen 31-Jährigen wegen des Verdachts des Diebstahls eines Pkw festgenommen.

Auf die Spur des Verdächtigen kam der 20-Jährige durch Zufall: Als er sein Fahrzeug nach einem Besuch in Wien-Donaustadt verschwunden war, ließ er sich von seiner Freundin abholen. An einer Kreuzung erblickte er dann einen Pkw, den er als seinen eigenen erkannte. Er verständigte die Polizei, die den 31-Jährigen infolge festnahm.

Zuerst dachte der 20-Jährige, dass sein Fahrzeug abgeschleppt worden war, bis er an der Kreuzung Siebeckstraße mit der Wagramer Straße eines Besseren belehrt wurde. Das Pärchen nahm die Verfolgung auf und alarmierte die Polizei. Dem mutmaßlichen Autodieb wurde auf seine Verfolger aufmerksam, er stellte den Pkw in der Anton-Sattler-Gasse ab und flüchtete zu Fuß. Die Flucht dauerte jedoch nicht lange: Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt und der WEGA hielten den Verdächtigen an und nahmen ihn fest.

Dieb hat keinen Führerschein

Bei dem Fahrzeugdieb handelt es sich um einen 31-jährigen polnischen Staatsangehörigen ohne gültigen Führerschein - laut amtsärztlicher Untersuchung stand der Täter während des Diebstahls unter Drogeneinfluss. Wie er in das Fahrzeug gelangen und es in Betrieb nehmen konnte, ist noch unklar.