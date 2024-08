Alkoholisierter Wiener war reglos entdeckt worden.

Niederösterreichische Polizisten haben am Dienstag einen auf den Gleisen des Bahnhofs von Mannswörth in der Stadtgemeinde Schwechat (Bezirk Bruck a.d. Leitha) liegenden 20-Jährigen gerettet. Nach Angaben der Exekutive vom Mittwoch war der Alkoholisierte reglos in dem Gefahrenbereich entdeckt worden. Der junge Wiener wurde nach notärztlicher Versorgung in das Landesklinikum Mödling transportiert.