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Spektakel am Mittwoch

So wird das Wetter bei der Sonnenfinsternis

Partielle Sonnenfinsternis am Himmel mit leuchtender Aura, dunkler Hintergrund.
© NurPhoto via Getty Images
Zumindest für die Beobachtung der partiellen Sonnenfinsternis am Mittwochabend in Österreich erscheint die aktuelle Wetterlage günstig.
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Laut Geosphere Austria sollte sich das Himmelsspektakel bei Schönwetter und wolkenfrei ansehen lassen. Auch für die Betrachtung des Meteorschauers der "Perseiden", der in jener Nacht seinen Höhepunkt erreicht, ist von Osten bis Westen des Landes "verbreitet mit einer sternenklaren Nacht" zu rechnen, wie es am Montag gegenüber der APA hieß.

Frau beobachtet mit Sonnenfinsternisbrille eine totale Sonnenfinsternis im Freien.
Mexico City, Mexico; 04 08 2024; A woman watching the total solar eclipse with a pair of solar glasses. © Getty Images

Es könne am Mittwoch lediglich vereinzelt zu Wolkenerscheinungen im Süden Österreichs kommen, aber grundsätzlich gelte: Die Wetterlage sei in den nächsten Tagen "anhaltend trocken, sonnig und heiß". Doch das kann hier und da auch das kollektive Erlebnis beeinträchtigen.

Einschränkungen für Beobachtungs-Events

Das von der Wiener Arbeitsgemeinschaft für Astronomie in Kooperation mit dem Österreichischen Astronomischen Verein ursprünglich ab 19.00 Uhr auf der Sofienalpe in Wien geplante "Public Viewing Event" findet nur noch unter "eingeschränkten Bedingungen" statt: Auf der Website der Organisatoren (https://www.waa.at/ ) nannte man als Grund die extreme Trockenheit und die damit verbundene Waldbrandgefahr. Man beschränkt sich auf das gemeinsame Beobachten mit eigenen Geräten. Als "Public Viewing"-Alternative verweist man "auf die Veranstaltung der Wiener Volkshochschulen an der Neuen Donau". Es sei damit allen, die öffentliche Veranstaltungen besuchen möchten, geraten, die Informationen zu den Events nochmals im Voraus zu überprüfen oder auf Livestreaming umzuschwenken.

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Beobachten darf man die "Sofi" nur mit Finsternisbrillen. Als totale Sonnenfinsternis ist das kosmische Schauspiel - wolkenloser Himmel vorausgesetzt - beginnend an der Nordküste Sibiriens über den Arktischen Ozean bis nach Ostgrönland und die westlichsten Teile Islands bis nach Spanien zu sehen. Sie endet bei den Balearen, wo auf Mallorca die Totalität knapp vor Sonnenuntergang eintritt. In Österreich wird der Mond in den Abendstunden des 12. August fast 90 Prozent der Sonne bedecken. Die Eklipse beginnt um 19.22 Uhr (Wien). Ihr Maximum erreicht sie beim Sonnenuntergang, der in Wien um 20.14 Uhr ist. In Vorarlberg kann man am längsten beobachten, dort geht die Sonne erst um 20.39 Uhr unter.

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