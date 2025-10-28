Alles zu oe24VIP
Kopie von Helene Fischer
© Getty

Bilder

Helene Fischer: Fotos aufgetaucht! So fesch bei Comeback nach Baby-Pause

28.10.25, 09:36 | Aktualisiert: 28.10.25, 11:16
Teilen

Fans haben Helene Fischer erwischt, als sie für einen Auftritt ihre Babypause unterbrach.

Sängerin  Helene Fischer  ist derzeit in Babypause. Denn im August wurde sie zum zweiten Mal Mama.

Helene Fischer: Fotos aufgetaucht! So fesch bei Comeback nach Baby-Pause
© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Vorweihnachtszeit

Doch diese hat sie unterbrochen, um in einer TV-Show ihr neues Kinder-Album vorzustellen. Fischer sei überraschend am Sonntag bei der Aufzeichnung der ARD-Sendung "Klein gegen Groß" mit Kai Pflaume aufgetreten, berichteten "Bild" und RTL. Die Sendung wird laut Sprecher der Sängerin am 13. Dezember ausgestrahlt.

Weihnachtshits von Fischer

Fischer stelle in der Sendung auch ihr neues Album mit dem Titel "Die schönsten Kinderlieder – Winter- und Weihnachtszeit" vor, heißt es. Fans konnten die Schlagerqueen am Rande der Show abpassen und ein paar Fanfotos mit ihr schießen. 

Mama-Glück

Helene Fischer ist auf einer Aufnahme mit einem Jungen zu sehen, sie umarmt ihn und lächelt in die Kamera. Auf einem anderen Bild sieht man die 41-Jährige mit einer Frau, auch ganz nah. Fischer scheint keine Berührungsängste mit ihren Fans zu haben. Auf beiden Bildern strahlt die Sängerin, sieht entspannt und freudig aus. Das doppelte Mama-Sein steht Fischer gut!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

