Helene Fischer
Helene Fischer: Pause? Was zweites Baby JETZT für ihre Karriere bedeutet

26.08.25, 09:49
Die Schlager-Sängerin ist ziemlich überraschend wieder Mama geworden.

Diese Neuigkeiten überraschten ihre Fans sehr! Sängerin Helene Fischer und ihr Mann Thomas Seitel sind wieder Eltern geworden. Fischer veröffentlichte einen berührenden Brief auf ihrem Insta-Account.

Private Zeit im Heim

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Seitel möchte sie in diesem Jahr „weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen“, wie sie betont. Ganz privat, in ihrem idyllischen Zuhause am Ammersee. Im Brief schreibt sie: „Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“ 

Kinderlieder

Helene Fischer weiter: „Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiß noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben. Beides ist für mich schön und wichtig, denn es zeigt, dass Musik verschiedene Wege finden darf. Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“  

Helene Fischer: Pause? Was zweites Baby JETZT für ihre Karriere bedeutet
Wieder Kinderlieder

Noch dieses Jahr sollen weitere Kinderlieder auf den Markt kommen. Aber, wie sie verrät, sind das nicht die einzigen Neuigkeiten, die sie aus dem Fischer-Universum verkünden kann. 

Helene Fischer: Pause? Was zweites Baby JETZT für ihre Karriere bedeutet
Das Beste kommt noch

Denn Fischer schenkt ihren Fans mit dem Brief auch die Zuversicht, dass sie trotz zweitem Kind nicht allzu lange pausieren wird, dass ihre Tour weitergeht. Und zwar 2026, wenn Fischer ihr 20-jähriges Jubiläum feiert und eine große Tournee in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden stattfinden wird. "Das Beste kommt erst noch", verspricht Fischer zum Schluss.

