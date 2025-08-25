Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Helene Fischer ist wieder Mama geworden: Das schreibt sie an ihre Fans
© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Ein Brief

Helene Fischer ist wieder Mama geworden: Das schreibt sie an ihre Fans

25.08.25, 18:01
Teilen

Große Freude bei Deutschlands Superstar: Helene Fischer (40) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht.  

Für die Sängerin, die Kinder über alles liebt, ist es das größte Glück – wichtiger noch als ihre beispiellosen Erfolge auf den Bühnen der Welt.

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Seitel möchte sie in diesem Jahr „weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen“, wie sie betont. Ganz privat, in ihrem idyllischen Zuhause am Ammersee.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017.

© Getty Images

Brief an die Fans

Die deutsche "Bild" berichtet, dass Helene Fischer zum zweiten Mal Mama geworden ist. Die Zeitung zitiert aus einem Brief, den Fischer an ihre Fans schrieb. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“ Helene Fischer weiter: „Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiß noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben. Beides ist für mich schön und wichtig, denn es zeigt, dass Musik verschiedene Wege finden darf. Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“ 

Helene Fischer
© Getty

Familienglück und neue Musik

Trotz des privaten Glücks dürfen sich ihre Millionen Fans auch 2025 auf musikalische Highlights freuen. Schon während ihrer Schwangerschaft nahm Helene neue Songs auf.

Helene Fischer ist wieder Mama geworden: Das schreibt sie an ihre Fans
© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Helene-Fischer-Fans 

Und jetzt die Überraschung: Es bleibt nicht bei einem Album. Neben dem geplanten Kinderalbum veröffentlicht sie in diesem Jahr gleich zwei CDs. Details zu den Inhalten hält die Sängerin noch geheim, doch eines ist klar: 2025 wird für Helene-Fischer-Fans ein besonderes Jahr.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden