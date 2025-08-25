Helene Fischer ist wieder Mama geworden: Das schreibt sie an ihre Fans

Große Freude bei Deutschlands Superstar: Helene Fischer (40) hat ihr zweites Kind zur Welt gebracht.

Für die Sängerin, die Kinder über alles liebt, ist es das größte Glück – wichtiger noch als ihre beispiellosen Erfolge auf den Bühnen der Welt.

Gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Seitel möchte sie in diesem Jahr „weiterhin so viel Zeit wie möglich mit meiner kleinen Familie verbringen“, wie sie betont. Ganz privat, in ihrem idyllischen Zuhause am Ammersee.

Helene Fischer mit glamouröser Mähne bei den Bambis 2017. © Getty Images

Brief an die Fans

Die deutsche "Bild" berichtet, dass Helene Fischer zum zweiten Mal Mama geworden ist. Die Zeitung zitiert aus einem Brief, den Fischer an ihre Fans schrieb. Darin heißt es unter anderem: „Unsere Tochter hat vor einiger Zeit ein Schwesterchen bekommen! Diese kostbare Zeit mit meiner Familie bedeutet mir unendlich viel, und ich wollte sie ganz bewusst in Ruhe erleben.“ Helene Fischer weiter: „Viele von euch kennen sicher mein erstes Album mit Kinderliedern und ich weiß noch genau, wie unterschiedlich ihr damals reagiert habt. Manche konnten damit nicht so viel anfangen, andere wiederum haben mir geschrieben, wie sehr sie die Lieder mit ihren Kindern oder Enkeln lieben. Beides ist für mich schön und wichtig, denn es zeigt, dass Musik verschiedene Wege finden darf. Für mich persönlich sind diese Kinderlieder ein echtes Herzensprojekt.“

© Getty

Familienglück und neue Musik

Trotz des privaten Glücks dürfen sich ihre Millionen Fans auch 2025 auf musikalische Highlights freuen. Schon während ihrer Schwangerschaft nahm Helene neue Songs auf.

© ORF/ZDF/Sascha Baumann

Helene-Fischer-Fans

Und jetzt die Überraschung: Es bleibt nicht bei einem Album. Neben dem geplanten Kinderalbum veröffentlicht sie in diesem Jahr gleich zwei CDs. Details zu den Inhalten hält die Sängerin noch geheim, doch eines ist klar: 2025 wird für Helene-Fischer-Fans ein besonderes Jahr.