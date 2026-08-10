Wilde Spekulationen um Trumps Haare

Das Netz spottet über die neue Frisur des US-Präsidenten?

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Donald Trump sorgt wieder einmal nicht mit einer politischen Ansage, sondern mit seiner Frisur für Gesprächsstoff. Nach einem Auftritt im Red Rock Casino in Las Vegas rätseln Nutzer in den sozialen Netzwerken über die auffällig veränderte Haarpracht des US-Präsidenten. Sie wirkte heller, dichter und voluminöser als gewöhnlich – und prompt machte das Gerücht von einem Toupet oder sogar einer Perücke die Runde.

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Auslöser waren Aufnahmen von Trumps Auftritt am 5. August. Auf X fragten Nutzer spöttisch, ob der Präsident plötzlich eine neue Frisur trage. Dazu kursierten zahlreiche Memes und KI-generierte Bilder.

"Licht ist alles"

Das Weiße Haus hat allerdings eine erstaunlich einfache Erklärung parat. "Licht ist alles", sagte Sprecherin Karoline Leavitt dem Wall Street Journal. Demnach könnten die starken LED-Strahler im Casino dafür gesorgt haben, dass Trumps Haare ungewöhnlich hell und voluminös erschienen.

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Auch ein Friseur hält eine weniger spektakuläre Erklärung für möglich. Gegenüber einem Online-Portal vermutete er, Trump könnte diesmal Föhn und Rundbürste verwendet haben. Zudem sehe es so aus, als sei ein leichteres Stylingprodukt zum Einsatz gekommen.

Trumps Haare sind seit Jahrzehnten ein Thema. Der Präsident bezeichnete seine Frisur einst selbst als "Kunstwerk" und sagte: "Die Haare sind perfekt." Bekannt ist außerdem, dass sein früherer Arzt 2017 die Einnahme von Finasterid gegen Haarausfall bestätigte. Ob Trump das Medikament noch verwendet, ist allerdings unklar.