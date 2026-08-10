Mallorca: Militär rückt wegen Sonnenfinsternis aus

Die bevorstehende totale Sonnenfinsternis sorgt auf Mallorca für einen ungewöhnlichen Ausnahmezustand.

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Am Mittwoch werden zehntausende zusätzliche Besucher erwartet, die das seltene Himmelsspektakel auf der Baleareninsel verfolgen wollen. Damit das erwartete Verkehrschaos nicht außer Kontrolle gerät, wird nun sogar das Militär eingesetzt.

Der Einsatz läuft ab Montag und soll bis 14. August dauern. Nach Angaben der "MallorcaZeitung" unterstützen die Soldaten die Polizei bei den umfangreichen Sondermaßnahmen. Dazu gehören unter anderem Verkehrskontrollen und die Überwachung von Straßensperren. Ziel sei es, ein Verkehrschaos an besonders beliebten Beobachtungsorten zu verhindern.

Waldbrandgefahr

Ein weiterer Grund für die Sicherheitsmaßnahmen ist die derzeit hohe Waldbrandgefahr. Das Militär soll deshalb auch Zufahrts- und Rettungswege sowie besonders gefährdete Naturgebiete im Blick behalten. Die Behörden appellieren an Einheimische und Urlauber, unnötige Autofahrten zu vermeiden und den Tag gut vorbereitet anzugehen.

Auch am Flughafen von Palma wird mit einem enormen Andrang gerechnet. Experten erwarten lange Warteschlangen und Verkehrsprobleme. Gleichzeitig sind viele Hotels bereits ausgebucht, die Preise teilweise deutlich gestiegen.

Am Mittwochabend dürfte sich der Trubel schließlich auf einen Moment konzentrieren: Gegen 20.31 Uhr erreicht die totale Sonnenfinsternis auf Mallorca ihren Höhepunkt. Dann wird der Mond die Sonne vollständig verdecken und die Insel für kurze Zeit in ungewöhnliche Dunkelheit tauchen.