Alarm auf Kroatien-Insel: "Wir leben in Angst"

Raserei auf kroatischer Insel sorgt für Empörung.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Eigentlich steht Kaprije für Ruhe, Natur und entspannte Urlaubstage. Die kleine Insel im Šibenik-Archipel ist autofrei und wird gerne von Reisenden besucht, die dem Trubel entkommen wollen. Doch derzeit wächst der Ärger unter den Bewohnern. Sie berichten von rücksichtsloser Raserei – auf der Insel ebenso wie auf dem Wasser.

Auf den Wegen entlang der Küste seien Elektroautos, E-Roller und dreirädrige Fahrzeuge teilweise viel zu schnell unterwegs. Spaziergänger müssten immer wieder ausweichen. "Wir leben in Angst", klagen Anwohner gegenüber dem kroatischen Portal Morski.hr. Sie befürchten, dass es ohne zusätzliche Kontrollen nur eine Frage der Zeit sei, bis es zu einem schweren Unfall kommt.

Besonders kritisch sehen die Bewohner den Verkehr vor der Küste. Schnellboote und Jachten würden dicht am Ufer entlangfahren, Jetskis teilweise mit hoher Geschwindigkeit durch die Buchten rasen. Die Anwohner fordern deshalb mehr Präsenz von Polizei und Hafenbehörden. Ihrer Einschätzung nach könnten bei einem einzigen Kontrollvormittag mehr als 130 Verstöße festgestellt werden.

Pier with moored sailboats at Kaprije town on island Kaprije, Dalmatia, Croatia. © Getty Images

Hohe Strafen

Auch in anderen beliebten Ferienregionen geht die Polizei gegen gefährliche Fahrmanöver auf dem Wasser vor. Rund um Šibenik und Vodice wurden zuletzt zwölf Boots- und Jetski-Fahrer mit jeweils 400 Euro bestraft. In der Kvarner Bucht registrierten die Behörden allein in der ersten Augustwoche 61 Verstöße. Bei einer Kontrolle nahe Senj wurden zudem binnen weniger Stunden mehr als 6300 Euro an Strafen verhängt.

Der Ärger auf Kaprije ist nicht neu. Schon in der Vergangenheit fühlten sich die Bewohner von den Behörden im Stich gelassen. Ein Warnschild gegen Raserei soll jahrelang unbeachtet im Gras gelegen haben, ehe die Einheimischen es selbst aufstellten.

Nun hoffen sie auf ein entschlosseneres Vorgehen. Denn ausgerechnet der Ruf als ruhiges und idyllisches Urlaubsziel könnte Schaden nehmen, wenn ausgerechnet dort, wo Erholung versprochen wird, immer häufiger Raser für Angst und Unsicherheit sorgen.