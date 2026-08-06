Kroatien-Aufreger! Jetzt wird der Sprit knapp

Auf mehreren beliebten Urlaubsinseln in Kroatien kommt es derzeit zu Engpässen bei Superbenzin. Autofahrer müssen sich an einzelnen Tankstellen auf vorübergehende Einschränkungen einstellen.

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Wer derzeit mit dem Auto auf den kroatischen Inseln unterwegs ist, steht an manchen Zapfsäulen vor leeren Tanks. Vor allem bei Superbenzin kommt es mitten in der Hauptreisezeit zu vorübergehenden Lieferproblemen. Die italienische Tageszeitung "Il Piccolo" berichtet unter Berufung auf die kroatische Mineralölgesellschaft INA, dass unter anderem die Standorte Priko und Rujnica in Mali Lošinj betroffen sind. Diesel-Fahrer können hingegen aufatmen, denn dieser Kraftstoff steht weiterhin uneingeschränkt zur Verfügung.

Logistische Hürden belasten die Belieferung

Laut Angaben der INA liegt kein genereller Treibstoffmangel vor. Stattdessen sind logistische Herausforderungen der Grund für die Engpässe. Die Versorgung der Inseln hängt von Tankschiffen und Tanklastwagen ab, welche die Fähren nutzen müssen. Durch das hohe Aufkommen an Ferienverkehr sowie die starke Nachfrage von Urlaubern und Freizeitbooten kommt es bei den Nachlieferungen zu Verzögerungen. Ein zusätzlicher Faktor sind die überschaubaren Lagerkapazitäten vieler Insel-Tankstellen.

Raschige Normalisierung der Lage erwartet

Die Mineralölgesellschaft geht davon aus, dass sich die Situation mit dem Eintreffen neuer Lieferungen rasch entspannt. Erfahrungsgemäß normalisiert sich die Lage laut INA innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Reisenden mit Benzinmotoren wird geraten, möglichst bereits auf dem Festland vollzutanken und den Tank auf den Inseln nicht bis zur Reserve leerzufahren. Für Dieselfahrzeuge gelten weiterhin keine Einschränkungen.