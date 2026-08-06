Real-Superstar
Entscheidung um Vinicius Junior gefallen
Der Brasilianer bleibt bis 2032, wie der spanische Spitzenclub mitteilte. Der 26-Jährige, der im Alter von 18 Jahren zu Real gewechselt war, entschied sich ein Jahr vor dem Ende seines momentanen Engagements für den Verbleib bei den von Rückkehrer Jose Mourinho trainierten Königlichen. Zuletzt soll der englische Meister Arsenal an seiner Verpflichtung interessiert gewesen sein.
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In seiner Real-Laufbahn bestritt Vinicius bisher 375 Spiele. Dabei erzielte er 128 Treffer und gewann er unter anderem zweimal die Champions League und drei spanische Meisterschaften.
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