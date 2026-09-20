Atletico gewann wildes "Derbi Madrileno" gegen Real 2:1

Atletico Madrid hat ein turbulentes "Derbi Madrileno" gegen Real für sich entschieden.

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Die Rojiblancos bezwangen den Stadtrivalen am Sonntag in der siebenten Runde der spanischen Fußball-Liga zuhause 2:1 (0:0). Alejandro Grimaldo (53.) verwertete einen Elfmeter, nachdem Dean Huijsen wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden war. Jonathan David (59.) erhöhte wenig später in Überzahl, Reals Anschlusstreffer durch Antonio Rüdiger kam zu spät (89.).

In einem hitzigen Derby blieben fußballerische Highlights in Hälfte eins Mangelware. Beide Teams standen defensiv kompakt und neutralisierten einander über weite Strecken. Kurz nach Wiederbeginn nahm die Partie mit der wohl entscheidenden Szene Fahrt auf. Real-Verteidiger Huijsen hielt Giuliano Simeone im Strafraum zurück und sah nach VAR-Intervention Rot. Den fälligen Elfmeter versenkte Grimaldo souverän im linken unteren Eck. Beflügelt vom Führungstreffer legte Atletico nur sechs Minuten später nach.

Barcelona enteilt Real

Eine flache Hereingabe von Simeone versenkte David aus kurzer Distanz. Der eingewechselte Julian Alvarez hatte das 3:0 auf dem Fuß, doch Ibrahima Konate kratzte seinen Abschluss von der Linie (66.). Real steckte trotz Unterzahl und Zwei-Tore-Rückstand nicht auf. Neuzugang Yan Diomande scheiterte zunächst an Jan Oblak (77.). Bei einem Kopfball von Rüdiger war der Atletico-Schlussmann dann aber machtlos.

Für Atletico geriet der sicher geglaubte Sieg noch einmal ins Wanken. Im Verbund gelang es den Rojiblancos aber, die letzten Sturmläufe von Kylian Mbappe und Co. zu stoppen. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Real durfte Atletico wieder einen Derbysieg bejubeln und verdrängte den Stadtrivalen von Platz zwei. Der Rückstand der Madrider Vereine auf Tabellenführer Barcelona beträgt bereits fünf bzw. sechs Punkte.