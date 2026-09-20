Anderlecht beobachtet ÖFB-Legionär

Anderlecht und Kalmar FF schickten Scouts zum Ex-Austrianer.

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Bei der Wiener Austria galt Muharem Huskovic einst als großes Talent, auch aufgrund von Verletzungspech und einem schweren Autounfall wurde er diesen Lorbeeren nicht gerecht.

Ein Tapetenwechsel sollte die Karriere ankurbeln, der heute 23-Jährige ging im Februar 2026 zu Zeljeznicar nach Bosnien. Im ersten Halbjahr ging die Idee aber nicht auf.

Doch in der bisherigen Saison traf der Stürmer in seinen acht Einsätzen (nur einer nicht von der Bank) bereits dreimal, unter anderem im Sarajevo-Derby.

Austria Wien hofft auf Transfer

Beim letzten Spiel gegen Celik (1:1) sollen laut dem bosnischen Medium "klix.ba" Scouts anwesend gewesen sein, nämlich von Anderlecht und dem schwedischen Klub Kalmar FF.

Gerade der belgische Rekordmeister wäre eine echte Ansage und dürfte, neben zwei weiteren Spielern, auch wegen dem Österreicher dort gewesen sein.

Sein Vertrag läuft noch bis 2028, die Austria ließ sich beim ablösefreien Wechsel eine Weiterverkaufsbeteiligung von rund 50 Prozent in den Vertrag schreiben, die Veilchen würden bei einem Transfer also massiv mitschneiden.