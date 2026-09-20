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Zweite Liga

Young Violets schießen Rapid II ab

Mehrere Fußballspieler im lila Trikot jubeln gemeinsam auf dem Spielfeld.
© GEPA pictures
Die Austria hat das Wiener Derby der Zweitteams in der 2. Fußball-Liga klar für sich entschieden.
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Die Young Violets setzten sich am Sonntagvormittag in der Generali Arena gegen Rapid II mit 4:1 (1:0) durch. Die Tore für die Violetten erzielten Bruno Jerabek (14.) und Noel Polonkai (48.) sowie Illia Menshykov mit einem späten Doppelpack (83., 92.). Nicolas Jozepovic war zwischenzeitlich der Anschlusstreffer gelungen (52.), Rapids Paul Ertl sah aber wenig später Gelb-Rot (63.).

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Die Young Violets stießen mit dem dritten Heimsieg in Folge auf den fünften Tabellenplatz vor. Rapid II kassierte die vierte Niederlage in Serie und ist mit sechs Zählern nach sieben Runden weiter auf Rang 14 zu finden. Lediglich Hertha Wels (4) und Schlusslicht Kapfenberg (3) haben weniger Punkte auf dem Konto.

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