Ex-England-Star von Walze überrollt

Schock für den ehemaligen Kane-Kollegen Andros Townsend.

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Kurioser Unfall im thailändischen Fußball: Der ehemalige englische Nationalspieler Andros Townsend ist beim Aufwärmen vor dem Spiel seines Klubs PT Prachuap FC von einer Rasenwalze überrollt worden. Der 35-Jährige blieb dabei offenbar weitgehend unverletzt.

Aufnahmen zeigen, wie Townsend beim Fußballspielen plötzlich die Richtung ändert und direkt vor das langsam fahrende Fahrzeug läuft. Der Fahrer springt offenbar noch ab, während Townsends Mitspieler geschockt reagieren. Zunächst befürchteten sie offenbar eine schwere Verletzung.

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Doch der frühere Premier-League-Profi konnte die Partie bei Pattani FC sogar noch in der Schlussphase bestreiten. Prachuap gewann das Spiel mit 3:0.

Townsend, der 13-mal für England auflief und unter anderem für Tottenham, Crystal Palace und Everton spielte, nahm den Zwischenfall anschließend mit Humor. Er teilte Bilder des Unfalls und veröffentlichte ein Spider-Man-Meme. Der Engländer hatte 2022 einen Kreuzbandriss erlitten und war damals mehr als ein Jahr ausgefallen.