Transfer-Knall: David Alaba vor Wechsel in die Bundesliga

Der ÖFB-Kapitän soll zu einem wahren Kult-Klub wechseln.

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Nach seinem Aus bei Real Madrid steht David Alaba noch immer ohne neuen Verein da. Während in den vergangenen Monaten über einen Wechsel nach Italien, die USA oder sogar Mexiko spekuliert wurde, bringt die BILD den ÖFB-Kapitän nun mit einem wahren Kultklub in Verbindung: Union Berlin.

Der Hauptstadt-Klub startete katastrophal in die neue Saison, kassierte in vier Spielen bereits 17 Gegentore und ging zuletzt gegen Bayern 0:7 unter. Manager Horst Heldt sucht deshalb nun dringend einen neuen Abwehr-Boss, der die Defensive stabilisieren kann.

Da das Transferfenster bekanntlich bereits geschlossen ist, kommen dabei nur vertragslose Spieler in Betracht. Die BILD nennt neben Alaba nur noch Jannik Vestergaard, die der Union sofort weiterhelfen könnten.

Die BILD spekuliert über einen Alaba-Wechsel nach Berlin © BILD

Für Alaba wäre es eine emotionale Rückkehr in die deutsche Bundesliga. Für den FC Bayern absolvierte der Österreicher insgesamt 281 Bundesliga-Partien – nun könnten es für die Union ein paar weitere werden. Konkrete Verhandlungen soll es bisher aber noch keine gegeben haben.

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Alaba hielt sich zuletzt in Tirol fit.