Spektakuläre Alaba-Rückkehr nach Deutschland

Geht das irre Transfer-Beben jetzt erst richtig los? Nach seinem bitteren Real-Aus ist ÖFB-Superstar David Alaba (34) weiterhin ohne Verein.

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Unser Nationalteam-Kapitän steht vor einer völlig überraschenden Rückkehr in die Deutsche Bundesliga – ausgerechnet zu jenem Traditionsklub, den ÖFB-Legende Ernst Happel einst auf Europas Fußball-Thron führte.

Retter in der Not?

Grund für die wilden Spekulationen ist ein gewaltiges Krisen-Beben in Deutschland: Der Hamburger SV schlittert von einer Blamage in die nächste. Zwei fatale 0:5-Klatschen in Folge haben die Rothosen am Tabellenende komplett zertrümmert. Die Abwehr des Happel-Klubs ist ein absoluter Trümmerhaufen. Die Rufe nach Rettung werden immer lauter – und jetzt bringt die "Bild" ausgerechnet unseren vierfachen Champions-League-Sieger als Not-Retter ins Spiel.

Das große Transfer-Gedankenspiel

Weil das Transferfenster längst dicht ist, kommen für den HSV nur noch vertragslose Stars infrage. Genau da kommt ÖFB-Legende Alaba ins Spiel. Die Österreich-Ikone soll die wackeligen Hamburger wieder auf Kurs bringen. Auch Dänen-Hüne Jannik Vestergaard (34) wird als Abwehr-Anker gehandelt.

Mexiko-Flirt oder HSV-Wunder

Ein Wechsel an die Elbe wäre eine Sensation mit riesigen Bedenken: Alaba, der die ÖFB-Elf zuletzt noch als Kapitän bei der WM anführte, hatte in den letzten Jahren immer wieder mit fiesen Verletzungssorgen zu kämpfen. Zudem dürften seine Gehaltsvorstellungen das Budget des Krisen-Klubs meilenweit sprengen.

Zuletzt buhlte Serie-A-Klub Lazio Rom um den Wiener, entschied sich dann aber für Ex-Union-Star Diogo Leite. Ganz vom Tisch ist die Alaba-Zukunft aber nicht, denn eine irre Spur zum mexikanischen Kult-Klub Club América sorgt aktuell für gewaltigen Wirbel.