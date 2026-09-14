Nächster ÖFB-Star fällt wochenlang aus

Bislang kam Dejan Ljubicic zu neun ÖFB-Einsätzen, vorerst werden keine weiteren dazukommen.

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Beim 3:1-Erfolg von Schalke 04 gegen Union Berlin ging es nicht ohne Hiobsbotschaft, vor allem aus rot-weiß-roter Sicht.

Nach nur 21 Minuten blockte der 28-Jährige einen Schuss, verletzte sich dabei aber schwerer am linken Knie. Die Partie war für ihn sofort vorbei.

Geht es nach einem Bericht der "Bild", dürfte zumindest der Wort-Case nicht eingetroffen sein. Ein Kreuzbandriss scheint S04 auszuschließen.

Eine Diagnose gibt es noch nicht, doch von einem wochenlangen Ausfall ist die Rede. Für die kommende Länderspielpause und damit auch das ÖFB-Team ist der Mittelfeldspieler keine Option.