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Vor Kaderbekanntgabe

Nächster ÖFB-Star fällt wochenlang aus

SR
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im Bild v.l.: Dejan Ljubicic 21, FC S04, verletzt am Boden, muss behandelt werden, GER, Berlin, Fussball, 1. FC Union Berlin vs FC Schalke 04, in der Alten Försterei, 11.09.2026, DFB/DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO, *** In the photo, from left: Dejan Ljubicic, 21, FC S04, injured on the ground, requires medical attention GER, Berlin, soccer, 1. FC Union Berlin vs. FC Schalke 04, at the Alte Försterei, September 11, 2026, DFB and DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, Copyright: HMBxMedia/UwexKoch
© IMAGO/HMB-Media
Bislang kam Dejan Ljubicic zu neun ÖFB-Einsätzen, vorerst werden keine weiteren dazukommen.
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Beim 3:1-Erfolg von Schalke 04 gegen Union Berlin ging es nicht ohne Hiobsbotschaft, vor allem aus rot-weiß-roter Sicht.

Nach nur 21 Minuten blockte der 28-Jährige einen Schuss, verletzte sich dabei aber schwerer am linken Knie. Die Partie war für ihn sofort vorbei.

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Geht es nach einem Bericht der "Bild", dürfte zumindest der Wort-Case nicht eingetroffen sein. Ein Kreuzbandriss scheint S04 auszuschließen.

Eine Diagnose gibt es noch nicht, doch von einem wochenlangen Ausfall ist die Rede. Für die kommende Länderspielpause und damit auch das ÖFB-Team ist der Mittelfeldspieler keine Option.

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